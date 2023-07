ASB-Rettungsdienst ab Herbst 2024 in neuen Räumen in Immenhausen

Von: Tanja Temme

Ökologisches Gebäude: Architekt Mario Lang zeigt auf der Baustelle an der Holzhäuser Straße ein Modell der neuen Rettungswache. © Tanja Temme

Fünf Jahre sind ins Land gegangen, bis es losgehen konnte: An der Holzhäuser Straße fand der symbolische erste Spatenstich für die neue Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) statt.

Immenhausen – Seit Montag rollen die Bagger auf dem Grundstück an der Holzhäuser Straße. Seit mehr als 30 Jahren ist der ASB im Ortskern in der Neuen Straße beheimatet. „Vieles ist dort nicht mehr zeitgemäß. Deshalb haben wir uns schon vor Jahren nach einem neuen Standort umgeschaut“, erklärte Michael Görner, ehemaliger Geschäftsführer des ASB-Regionalverbands und nun Projektleiter des Bauvorhabens. Zunächst hatte der Verband ein Grundstück im Industriegebiet ins Auge gefasst, musste diese Pläne jedoch verwerfen.

„Von dort aus hätten wir eine Minute länger gebraucht, um beispielsweise Holzhausen oder Mariendorf zu erreichen. Deshalb wurde daraus nichts“, erklärte Görner. Der neue Standort nahe am Ortsausgang in Richtung Holzhausen bringe viele Vorteile mit sich. Von dort aus ließen sich nicht nur die Stadtteile, sondern auch der Ortskern schnell erreichen. Hinzu komme, dass das Grundstück im Grünen liegt, was gut zum ökologischen Baukonzept passe.

7000 Quadratmeter großes Gebäude soll entstehen

Auf einer 4500 Quadratmeter großen Wiese soll innerhalb von gut einem Jahr ein fast 700 Quadratmeter großes Gebäude entstehen. „In dem Objekt ist ein Verwaltungstrakt untergebracht, es gibt Umkleidemöglichkeiten und Waschräume sowie eine Fahrzeughalle, in der vier Rettungswagen Platz finden“, erklärte Görner.

Da der ASB bei der Baumaßnahme höchste Umweltstandards ansetzen wolle, ist Judith Ereth, Geschäftsführerin des ASB-Regionalverbands Kassel-Nordhessen, davon überzeugt, dass die neue Wache „eine der modernsten in der Region“ sein werde. Bei der Umsetzung des Bauvorhabens wurde auf klimafreundliche und energieeffiziente Aspekte geachtet. So soll der Neubau ein begrüntes Dach bekommen sowie mit einem umfangreichen Wärmeschutz und einer Fotovoltaikanlange ausgestattet werden.

Um der Flächenversiegelung entgegenzuwirken, sind Wassermulden auf dem Grundstück vorgesehen, in denen Regenwasser versickern soll. Zudem soll der Wasserverbrauch durch Nutzung von Regenwasser minimiert werden.

Die Bagger rollen: An der Baustelle der Rettungswache hatten sich (von links) Projektleiter Michael Görner, ASB-Gescnäftsführerin Judith Ereth, Philipp Brake (ASB-Regionalverband), Landtagsabgeordneter Oliver Ulloth, Bürgermeister Lars Obermann, Landrat Andreas Siebert sowie Bauunternehmer Kai Emmeluth getroffen. © Temme, Tanja

Mit knapp 3,5 Millionen Euro ist das Bauprojekt veranschlagt, das im Herbst 2024 abgeschlossen sein soll. Was mit der bisherigen Wache passieren wird, stehe noch nicht fest. Der Standort bleibe aber im Besitz des ASB.

Neue Rettungswache soll Standortvorteil bringen

Dass die neue Rettungswache nicht nur ein Vorzeigeobjekt sei, sondern den Immenhäusern einen Standortvorteil bringe, machte Bürgermeister Lars Obermann auf der Baustelle deutlich.

Auch Landrat Andreas Siebert lobte das Vorhaben: Für die Sicherheitsarchitektur im Landkreis sei die Neuerung ein wichtiger Baustein, merkte der Landrat an.

Die 24 in Immenhausen stationierten Rettungskräfte haben von Januar bis Juli bereits knapp 1300 Einsätze absolviert. Die Tendenz sei steigend. Das zeige, wie wichtig eine gut ausgestattete Wache für die Sicherheit der Menschen sei.