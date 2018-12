Einsatz für Tier- und Pflanzenwelt: Landkreis zeichnet Naturschützer aus 

Schon zum vierten Mal zeichnete der Landkreis Kassel engagierte Tier- und Pflanzenliebhaber mit dem Naturschutzpreis aus. Im Tierpark Sababurg nahmen sie den Preis entgegen.

Ohne engagierte Bürger wäre im Naturschutz nicht so viel los. Deshalb zeichnet der Landkreis Einzelpersonen und Gruppen, die sich besonders für die heimische Tier- und Pflanzenwelt einsetzen, mit dem Naturschutzpreis aus. Dieser wurde am Mittwochnachmittag im Tierpark Sababurg nun zum vierten Mal vergeben.

„Uns geht es darum, Menschen in den Fokus zu stellen, die viel für unsere Natur tun, aber wenig bekannt sind, also still und leise ihrem Ehrenamt nachgehen“, sagte Rüdiger Germeroth von der Naturschutzbehörde. Bisher hatte der Kreis Städte, Schulen und Naturschutzverbände im Vorfeld der Preisverleihung um Vorschläge gebeten. Ab 2019 will er alle Bewohner des Landkreises aufrufen, geeignete Personen für den Preis vorzuschlagen. Bisher schon konnte jeder Vorschläge einreichen, allerdings ist der Preis kaum bekannt.

Insgesamt gab es fünf Vorschläge für die beiden Kategorien, den Hauptpreis sowie den Jugend- und Pädagogikpreis für junge Menschen unter 18 Jahren. Der Kreis habe mehr als fünf Zuschriften bekommen. Viele seien jedoch nicht ernsthaft genug gewesen. Zum Beispiel der Vorschlag, jemanden für die Haltung von Weiderindern auszuzeichnen, hieß es vom Landkreis.

Der Sperber-Kenner

Ein engagierter Naturfreund hingegen ist Thomas Weiß aus Zierenberg, der den mit 1500 Euro dotierten Hauptpreis bekam. Seit mehr als 30 Jahren untersucht er die Siedlungsdichte und Brutbiologie des Sperbers im Habichtswald. „Von April bis Juli habe ich viel zu tun, im Winter ist es etwas ruhiger“, sagt der 51-Jährige. Neben den Sperber-Kartierungen in einem etwa 250 Quadratkilometer großen Gebiet im Habichtswald beringt Weiß auch Vögel. „Im Landkreis Kassel bin ich der einzige Beringer für Sperber und Weißstörche,“, sagte der Zierenberger. Er beringt vor allem Jungvögel im Horst. Deshalb hat er auch in der ersten Jahreshälfte mehr zu tun als später.

Weiß helfe wesentlich mit, Veränderungen in der Sperber-Population zu verstehen, aber auch die Rastplätze und Winterquartiere der heimlichen Vögel zu erkennen. Deshalb sei er Gewinner des Preises, sagte Dr. Anna Kuntzsch, Vorsitzende des Naturschutzbeirates des Landkreises.

Da es in der zweiten Kategorie nur einen Vorschlag gab, nämlich den Förderverein des Kindergartens und der Grundschule Grebenstein, ging diese Auszeichnung konkurrenzlos an die jungen Gärtner. 500 Euro bekam der Verein für seinen Naturerlebnisgarten, in dem Kinder bis zum Grundschulalter alles rund um einen Garten erleben können. Seit fünf Jahren hätten sie die 1000 Quadratmeter große Fläche, berichtete Vereinsvorsitzende Dr. Frederike Faupel. Seinerzeit hatten Eltern das Projekt auf den Weg gebracht, weil sie beobachtet hatten, dass einige Kinder nicht mehr wüssten, wie eine Möhre wächst. Vom Vizelandrat Andreas Siebert gab es auch dafür lobende Worte: „Nur wer die Natur früh begreift, wird sie später auch schützen.“