Weiter Streit um Sababurg: Pächterpaar will Marketingkonzept mitnehmen

Hofgeismar. Seit Jahrzehnten vermarktet Pächter Günther Koseck die Sababurg in Kombination mit Dornröschen. Nun soll die Märchenfigur aus dem Schloss ausziehen.

Die Sababurg im Reinhardswald steht im Mittelpunkt eines jahrelangen Streits zwischen dem Land Hessen und den Pächtern. Der Konflikt sollte mit dem Auszug der Pächterfamilie eigentlich beigelegt sein. Für Zündstoff könnte die zukünftige Nutzung der Burg sorgen.

Dornröschen soll umziehen von der Sababurg ins 50 Kilometer entfernte Schloss Höhnscheid. So will es Schlossherr Günther Koseck. Er ist Geschäftsführer der Dornröschenschloss Sababurg GmbH und vermarktet seit Jahrzehnten das nordhessische Wahrzeichen in Kombination mit der Märchenfigur.

Ab Mai ist Koseck Pächter eines neuen Schlosses. Damit könnte ein jahrelanger Streit mit dem Land Hessen als Besitzer der Sababurg eigentlich enden. Doch Koseck will sein Marketingkonzept mitnehmen - und hat auch die Hoffnung auf die Sababurg nicht aufgegeben.

Das Dornröschenschloss Sababurg bei Hofgeismar (Landkreis Kassel) ist eine Touristenattraktion. Es liegt mitten im Reinhardswald. Die Burg ist ein Romantik-Hotel mit Gastronomie, man kann dort heiraten. Bekannt ist sie vor allem durch Dornröschen. Kosecks Familie - seit 60 Jahren Pächter - hat Märchenfigur und Burg durch geschicktes Marketing eng verbunden. Sie hat einen Rosengarten angelegt, Darstellerinnen im Dornröschenkostümen angeworben, Märchenführungen angeboten. Zudem liegt die Burg an der Deutschen Märchenstraße.

+ Günther Koseck © pr

Weniger märchenhaft ist der Rechtsstreit, der ab 2015 lief: Das Land Hessen will die Burg umfangreich sanieren. Weil das nicht im laufenden Betrieb gehe, kündigte es den Pachtvertrag mit den Kosecks. Die Familie wehrte sich. Der Konflikt sollte eigentlich seit dem vergangenen Jahr beigelegt sein: "Spätestens zum 30. April dieses Jahres verlassen die jetzigen Pächter, das Ehepaar Koseck, die Burg und übergeben sie wieder an das Land", sagte ein Sprecher des Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH).

Dass er ein neues Schloss pachte, heiße nicht, dass er die Sababurg aufgebe, sagte Günther Koseck: "Wir haben ein Interesse, es zu machen, und ich glaube nicht, dass es ohne uns geht." Er kündigte an, eine künftige Vermarktung der Sababurg als Dornröschenschloss zu unterbinden. "Das lasse ich nicht zu", sagte Koseck. Dornröschen müsse die Sababurg verlassen. Seine Kalkulation: Ist die Touristenattraktion zu, werde es Jahre dauern, sie wieder in Gang zu bringen. Soweit will es auch das Land Hessen nicht kommen lassen: "Trotz der Einschränkungen durch die Bauphase soll die Außenbewirtschaftung in den Sommermonaten aufrechterhalten bleiben", erklärte der Sprecher des LBIH.

Man sei derzeit damit befasst, dafür einen Betreiber zu finden. Koseck hofft zwar, dass es mit ihm Gespräche über einen neuen Pachtvertrag gibt, bereitet aber auch den Auszug seines Unternehmens mit 20 Mitarbeitern vor. Am 8. April soll der Betrieb auslaufen, Ende April will er die leere Burg bei einem Tag der offenen Tür präsentieren. Ein neues Dornröschenschloss soll Schloss Höhnscheid laut Koseck vorerst nicht werden. Die Tür für eine Rückkehr Dornröschens in die Sababurg bleibt offen.

(dpa)