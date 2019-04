Tierpark Sababurg: Neue Pläne erleichtern die Orientierung

Im Tierpark Sababurg können sich Besucher ab sofort leichter zurechtfinden. Seit gestern sind am Eingang neue kostenlose Faltpläne erhältlich.

In einem zweiten Schritt werden demnächst neue Übersichtstafeln und Wegweiser innerhalb des Tierparks aufgestellt.

Schwierige Orientierung ist Kritikpunkt bei Besuchern

Von den Besuchern gebe es durchweg positive Rückmeldungen zum Tierpark. Wenn es mal Kritik gebe, dann an der schwierigen Orientierung in der weitläufigen Parkanlage, erklärte Betriebsleiter Uwe Pietsch am Dienstag bei der Vorstellung der Neuerung.

Zusätzlich zur starren Karte im Tierparkführer gibt es nun eine separate Faltkarte, die eingeklappt etwa Spielkartengröße hat und von zwei Kartondeckeln geschützt ist.

Die Karte bietet eine vergrößerte Ansicht des Kinderzoos

Auf einer Seite ist der gesamte Park zu sehen, auf der anderen eine vergrößerte Ansicht des Kinderzoos mit seinen Angeboten, dazu die Fütterungs- und Öffnungszeiten sowie Entfernungsangaben.

Am auffälligsten sind die neuen, sympathischen Zeichnungen der Tierarten, die nun alle abgebildet sind. Die Zeichnungen stammen von dem aus Lippoldsberg stammenden Grafiker Sebastian Schütz, der zwei Jahre lang bei Besuchen mit seiner Familie Skizzen sammelte und den Landkreis mit seiner Idee überzeugte.

Er gestaltete auch ein neues Kinder-Rätsel- und Malbuch für die Rückfahrt, das es für 2,50 Euro im Shop gibt.