Sanierung des alten Pfarrhauses in Deisel: Ein Haus voller Erinnerungen

Trendelburg

+ © Natascha Terjung Bewährtes aufgewertet: Vieles im ehemaligen Pfarrhaus haben Tobias Seydler und Stefanie Bender erhalten. © Natascha Terjung

Stefanie Bender und Tobias Seydler haben das alte Pfarrhaus in Trendelburg-Deisel neu gestaltet. Dort sollen kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

Deisel – Es muss nicht immer alles neu sein. Mit diesem Motto haben Stefanie Bender und Tobias Seydler das ehemalige Pfarrhaus im Trendelburger Stadtteil Deisel saniert. Dort sind sie mit ihrem Büro eingezogen. Doch nicht nur dafür wollen sie das Haus nutzen: „Das alte Pfarrhaus war schon immer ein Ort der Begegnung und das soll es bleiben“, sagt Seydler. So sollen kulturelle Veranstaltungen wie etwa Lesungen und Kunstausstellungen dort stattfinden. Den Anfang machte Künstler Diethart Rindermann mit seiner Ausstellung „Mütter & Töchter“.

Bevor das alte Pfarrhaus allerdings für die Öffentlichkeit präsentierbar war, hatten die beiden Vermögensberater einiges zu tun. „Im Winter 2022 haben wir alles auf links gedreht“, erzählt Stefanie Bender. Unter anderem wurde die Elektrik erneuert, neue Böden wurden verlegt und Türen wurden versetzt. „Wir haben auch viel selbst gemacht.“ Ihnen war wichtig, den „Charme des Hauses zu erhalten“. Somit finden sich viele Schätze wie etwa die alten Schiebetüren im Haus wieder – auch ein Jesuskreuz, was Seydler und Bender in einer Schublade im Pfarrhaus fanden, hängt wieder an der Wand. Ausgestattet sind die Räume hauptsächlich mit alten Holzmöbeln, die sie über das Internet gefunden haben. So manches Einrichtungselement kam auch von lokalen Unternehmen, wie zum Beispiel der neue Holzboden. Fertig sind sie noch nicht: „Es gibt noch viel zu tun“, sagt Seydler.

Das ehemalige Pfarrhaus in Deisel soll ein Ort der Begegnung bleiben

Gekauft haben sie das Haus im Oktober des vergangenen Jahres. Eigentlich wollten sie in ihrem alten Büro anbauen, erfuhren aber dann, dass das Pfarrhaus in Deisel verkauft werden sollte. „Im Urlaub haben wir über den Kauf nachgedacht – 300 Quadratmeter sind ziemlich viel“, erzählt Tobias Seydler. Schnell kam ihnen der Gedanke, weitere Mitarbeiter einzustellen und das Haus auch für Veranstaltungen bereitzustellen.

+ Altes Gemäuer: Das ehemalige Pfarrhaus in Deisel wurde 1895 erbaut. © Terjung, Natascha

Dieses Konzept überzeugte offenbar auch die Kirche. „Viele Ideen werden wahrscheinlich noch kommen“, da sind sich die beiden sicher. Für die Veranstaltungen setzen sie auf Künstler aus der Region, „eben Leute vor Ort, die etwas zu erzählen haben“, sagt Stefanie Bender. Künstler können aber auch auf sie zukommen. „Wir sind offen für tolle Ideen, es muss nur ins Konzept passen.“

Mit dem Pfarrhaus in Deisel verbinden viele Menschen im Ort besondere Erinnerungen, erzählt Seydler. Bei der Einweihungsfeier vor einigen Wochen waren einige davon zu hören. Vor vielen Jahren habe zum Beispiel im Pfarrhaus ein Pfarrer gelebt, der Schafe und Hühner hielt. Er sei deshalb oft mit sehr dreckigen Schuhen nebenan in der Kirche zum Gottesdienst erschienen – das habe bei vielen für Schmunzeln gesorgt. Auch für Tobias Seydler ist das ehemalige Pfarrhaus mit vielen schönen Erinnerungen verbunden: „Ich habe meine Konfirmationszeit hier verbracht.“ Auch deshalb soll das „Alte Pfarrhaus No. 150“, wie es nun heißt, ein Ort der Begegnung bleiben. (Natascha Terjung)