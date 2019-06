Viele unterschiedliche Attraktionen beim Sommerfest im Tierpark Sababurg 

Beim Familienfest im Tierpark Sababurg konnten die Besucher zwischen sportlichen Musik-Attraktionen, Lesungen, Theaterstücken und Schaufütterungen wählen.

Ein wenig erinnerten sie an eine große Band, die jungen und auch älteren Besucher, die zur lauten Discomusik mit Schlagstöcken auf einen der Gymnastikbälle eindroschen. Dieses Mitmach-Angebot war nur eines von vielen, was beim Familienfest am Wochenende im Tierpark Sababurg geboten wurde.

Bis vor zwei Jahren hieß die Veranstaltung übrigens noch Märchen- und Familienfest. Ersteres strich man vergangenes Mal schon aus dem Titel. Sie hätten das Gefühl gehabt, dass Märchen nicht mehr so ankämen, sagte David Selbert, der das Fest organisiert hatte, zudem widmeten sie sich in der Weihnachtszeit dem Märchenhaften, was somit genug sei. Auch ohne Dornröschen und Frau Holle schienen Jung und Alt einmal wieder eine gute Zeit im weitläufigen Park zu haben.

Auspowern mit Gute-Laune-Musik

Auspowern stand im Eingangsbereich an, wo Dunja Walter mit „Drums Alive“ die Teilnehmer mächtig ins Schwitzen brachte. Zur flotten Gute-Laune-Musik wurde da auf die Bälle eingehämmert oder auch mal um sie herumgeflitzt, eben alles, was sportlich ist und Spaß macht. Gefordert wurden die Gäste auch beim Auftritt von „Herrn Müller und seiner Band“, die zum Mitsingen, Hopsen und Klatschen animierten.

Ausspannen und herunterkommen hingegen waren bei Lesungen und Theaterstücken angesagt, wo es mal um die Abenteuer von Hummel Holly ging oder jenen des Rumpelstilzchens. Und wem das alles noch nicht genug war, der stattete dem Schmied oder Glasschleifer einen Besuch ab, wo man etwa Messer oder Gravuren in Glas tätigen konnte. Natürlich kamen auch die Tiere nicht zu kurz, wobei vor allem die Schaufütterungen bei den Wölfen und Erdmännchen gut ankamen. Vor allem Eltern und auch Großeltern mit jüngeren Kindern besuchten das Fest.