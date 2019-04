So sieht es aus, wenn Kühe nach einem langen Winter auf die Weide dürfen

Saftiges Gras und frische Luft: Die Kühe der Staatsdomäne Frankenhausen wurden nach dem Winter auf die Weide getrieben. Luftsprünge gab es aber nicht zu bestaunen.

Auf die Weide, fertig, los, hieß es am Wochenende auf der Staatsdomäne Frankenhausen, wo fast hundert Kühe nach einem langen Winter im Stall endlich wieder saftiges Grün und frische Luft genießen durften. Der Betrieb ließ erstmals die Öffentlichkeit an diesem Ereignis teilhaben.

„Für die Kühe ist das der schönste Tag im Jahr“, sagte Kerstin Vienna, Bereichsleiterin der Tierhaltung, und machte die rund 50 Zuschauer darauf aufmerksam, dass die Tiere ihrer Freude auch schonmal mit wilden Sprüngen und Ausschlagen Ausdruck verleihen würden.

Und da die Frankenhäuser Kühe alle Hörner haben und kraftvoll gebaut sind, war äußerste Vorsicht geboten. Hinter einem Zaun mussten sich die Zuschauer positionieren, um den Austrieb zu verfolgen.

Ein halbes Jahr standen die Kühe im Stall

Der erste Weidetag hätte für die Kühe kaum besser sein können – blauer Himmel und praller Sonnenschein empfingen sie nach ihrer halbjährigen Stallzeit.

Sausten sie die ersten Meter aus dem Stall noch mit mächtig Tempo in Richtung Weide, so wurden sie nach und nach langsamer, schließlich mussten sie auch gut hundert Meter bergauf, bis sie die große Wiese erreichten.

Und da das leckere Grün am Wegesrand lockte, wurde da schon mal das ein oder andere Päuschen eingelegt. Wirkliche Freudensprünge wurden allerdings nicht geboten.

Da raste schon die ein oder andere Kuh mal über die vier Hektar große Fläche oder andere machten im Gerangel untereinander die Rangfolge klar, doch im Großen und Ganzen ging es recht gelassen beim ersten Ausgang zu.

Die Kühe zeigten dieses Mal keine Freudensprünge

„Es kann schon sein, dass die Kühe irritiert waren, weil so viele Besucher am Zaun standen“, vermutete Katharina Mittelstrass, die den Bereich Garten- und Landschaftsbau der Domäne betreut.

Am Alter der Tiere, die zwischen drei und zehn Jahre alt sind, würde es wahrscheinlich nicht liegen, denn vergangenes Mal seien diese schon ziemlich ausgeflippt.

Wie auch immer, auch ohne tierische Akrobatik machte es einfach Freude, der zufriedenen Herde zuzusehen, die nun erstmal Frühling und Sommer im Freien genießt.

Das Gras auf der Weide muss lang genug sein

Wann sie hinauskommen, hängt vom Zustand der Wiese und somit auch vom Wetter ab. „Wenn das Gras einigermaßen hochgewachsen ist, lassen wir sie raus“, berichtet Vienna. Vergangenes Jahr sei das schon zwei Wochen früher gewesen.

Bis in den Herbst hinein wird das Deutsche Schwarzbunte Niederungsrind, wie die Rasse heißt, nun täglich morgens aufgetrieben und am späten Nachmittag zurück in den Stall geholt.

„Und wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann lassen wir sie erst abends auf die Weide und holen sie morgens wieder rein.“

Das muss sein, denn schließlich sind es Milchkühe, die zwischendurch gemolken werden müssen.

Aktuell gibt es 45 Cent für jeden Liter Milch

6000 Liter jährlich gibt eine Kuh aus Frankenhausen im Durchschnitt an Milch.

Pro Liter gibt es dafür aktuell ungefähr 45 Cent, ein Preis, „mit dem man nicht reich werden kann, aber auch keine roten Zahlen schreibt“, kommentierte Mittelstrass, immerhin sei er auch schon wesentlich tiefer gewesen.

19 Hektar Weidefläche für die Kühe

Dass ihre Kühe und manchmal auch junge Bullen hinaus auf die Weide dürfen, ist für Vienna und Mittelstrass selbstverständlich.

„Bei Bioland und Naturland wird das auch so gewünscht.“ 19 Hektar Weidefläche hätten sie zur Verfügung, die abwechselnd genutzt würden.

Wer Lust auf die gute Milch der Frankenhäuser Kühe bekommen hat, kann den Liter für einen Euro am Stall erwerben. Flaschen mitbringen oder am Hofladen erwerben.

