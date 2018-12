Tierpark Sababurg: Weihnachtsfest der Tiere im läutet den Heiligen Abend ein

Geschenke für die Tiere: Der Weihnachtsmann kommt am Heiligen Morgen und füttert die Tiere im Tierpark Sababurg.

Ein Termin, den man sich merken sollte: „Tierweihnacht“ mit den Sababurger Tieren wird am 24. Dezember 2018 ab 10.30 Uhr im Tierpark gefeiert.

Auch in diesem Jahr denkt der mit Geschenken beladene Weihnachtsmann auf seiner Schlittenreise zuerst an die Tiere, bevor er seine Gaben an die Menschen verteilt.

Auf seinem Zwischenstopp im Tierpark Sababurg zieht er zusammen mit seinem Rentier Bjijje (die Sonne) zu den Tierparktieren, um ihnen allen eine Extraportion Futter und Leckerlis zum Weihnachtsfest zu bringen. Hierfür braucht er viele fleißige Helfer, die ihm beim Füttern der Hirsche, Fischotter, Wildschweine, Luchse, Vielfraße und den vielen anderen Tieren unterstützen. Die Tiere erwarten ihn schon, denn auch sie kennen alle den Weihnachtsmann.

Anschließend laden der Weihnachtsmann und sein Assistent Renrajd-Uwe in gemütlicher Runde zu einer Weihnachtsgeschichte ein und berichten von ihren Erlebnissen auf der langen Reise zu den vielen Menschenkindern.

Tierpark Sababurg: Öffnungszeiten an den Feiertagen

Als kleine Belohnung für die Hilfe hat der Weihnachtsmann an der Elchlodge auch für die Kinder süße Leckerlis dabei. Die Erwachsenen stärken sich mit einem herzhaften Punsch.