Tierpark Sababurg: Regen im Sommer verhindert neuen Rekord 

Gut besucht: Die Greifvogelschau war einer der Besuchermagnete im Tierpark Sababurg. Insgesamt kamen in diesem Jahr mehr als 300.000 Gäste in den Wildpark.

Einen neuen Besucherrekord wird es in diesem Jahr im Tierpark Sababurg nicht geben, aber das Interesse bleibt unverändert hoch.

Zum sechsten Mal in Folge werden mehr als 300.000 Gäste gezählt. „Wir werden in die Nähe von 340.000 kommen“, sagt Betriebsleiter Uwe Pietsch. Das wäre nach dem Rekordjahr 2018 der zweithöchste Wert.

Dass die Zahl der Besucher in diesem Jahr etwas geringer ausfällt, ist für Pietsch nicht verwunderlich: „Ein paar verregnete Wochenenden oder schlechteres Wetter in den Ferien haben hier große Auswirkungen.“ Und so sonnig wie das Jahr 2018 war dieses Jahr nicht.

Wichtig ist Pietsch denn auch nicht in erster Linie „immer neue Rekorde zu jagen“, sondern das Niveau des Tierparks hoch zu halten und dafür zu sorgen, dass sich die Besucher wohlfühlen. Zudem komme der Tierpark langsam an seine Kapazitätsgrenze, die Pietsch bei etwa 400.000 Besucher ansetzt.

Interesse unverändert hoch

Trotz des hohen Interesses wird es auch dieses Jahr nicht gelingen, eine schwarze Null zu erreichen. „Unser Defizit liegt immer zwischen 150.000 und 250.000 Euro“, sagt der Chef der Landkreiseinrichtung. Das aber sei vertretbar für ein Aushängeschild wie den Tierpark, der weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt ist. Denn der Tierpark locke auch Menschen von außerhalb in den Landkreis. Die Folge: „Die Wertschöpfung für den Landkreis ist sehr hoch.“

Dabei macht Pietsch eine einfache Rechnung auf: Jeder zweite Besucher komme von außerhalb. Da statistisch gesehen jeder Tagestourist 30 Euro in der Region ausgebe, würden allein durch die Tagestouristen über 4,5 Millionen Euro hier ausgeben. Vor diesem Hintergrund sei das Defizit zu rechtfertigen.

+ Uwe Pietsch, Leiter Eigenbetriebe beim Kreis © Privat/nh

Dennoch behält es der Landkreis natürlich im Blick. Und da die Sach- und Personalkosten weiter ansteigen werden, kommt auch der Tierpark nicht daran vorbei, den Eintrittspreis anzuheben. „Er wird 2020 um einen Euro steigen“, sagt Pietsch. Ein Erwachsener zahlt dann neun Euro. Im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen dieser Art sei der Preis durchaus vertretbar, sagt Pietsch.

Eintrittsgeld deckt gut die Hälfte der Kosten

Für den Tierpark gibt der Kreis 3,5 Millionen Euro aus. Das sieht der Plan für nächstes Jahr vor, der auf die Erfahrungen der Vergangenheit fußt. Gut die Hälfte davon, rund zwei Millionen Euro kommen über das Eintrittsgeld wieder zum Kreis zurück. Doch er hat noch weitere Einnahmen, wie Kiosk, Gastronomie, Spenden und kleinere Posten, sodass nächstes Jahr mit einem Defizit von 280 0000 Euro kalkuliert wird. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei 88 Prozent.

Neue Projekte und Tiere im Park

Um attraktiv zu bleiben, wird im Tierpark Sababurg auch im kommenden Jahr weiter investiert. Eines der beiden größten Projekte wird die Rückkehr der lange fast verschollenen Beberbecker Pferde sein. Der Landkreis Kassel hat bereits (wie berichtet) eine kleine Herde mit Beberbecker Blut zusammengestellt. Es sind vier Stuten und ein Fohlen. Eine der Stuten und eine Leihstute sind tragend, sodass im nächsten Jahr noch zwei weitere Fohlen hinzukommen werden. Eine solide Anzahl, mit der sich eine größere Herde aufbauen lässt, sagt Betriebsleiter Uwe Pietsch.

Der Bau des Stalles auf einer Weide nahe dem Schulbauernhof hat bereits begonnen. Eigentlich sollte er schon in diesem Jahr bezogen werden, doch da der Tierpark insgesamt 1,2 Mio. Euro EU-Zuschüsse erhält, musste der Baubeginn bis zur Bewilligung aufgeschoben werden. Dieses Jahr wird vielleicht noch das Balkengerüst aufgestellt, der Rest folgt 2020.

+ Stall für Pferde: Im nächsten Jahr werden Beberbecker Pferde in den Park unter der Sababurg zurückkehren. Der Bau des Stalles hat nahe der Kirchenscheune bereits begonnen, nächstes Jahr sollen die Tiere einziehen. © Thomas Thiele

Mit dem Geld soll ab dem nächsten Frühjahr auch das Luchsgehege modernisiert werden. Das Gelände wird um eine unterhalb gelegene Wiese erweitert, die alten Käfige aus der Gründungszeit werden ersatzlos abgebrochen, dafür entsteht ein neues Stallgebäude, es wird eine Aussichtsplattform geben und einen Steg, von dem aus man die Luchse besser beobachten kann.

Geräte sollen erneuert werden

Auf dem beliebten Spielplatz sollen Geräte erneuert werden. Auf dem Plan stehen außerdem die Wiedererrichtung einer Schutzhütte auf dem Rondell, der Bau von ein oder zwei Volieren nahe der Greifvogelstation und auf der Brachfläche des früheren Winterschauhauses. Ob am nordwestlichen Ende des Parks wieder Tiere angesiedelt werden, ist noch offen. Dort findet sich noch eine einzige Voliere aus der Gründungszeit des Parks vor fast 50 Jahren. Die übrigen wurden bereits abgerissen.

Die regelmäßigen Investitionen lohnen sich, wie ein Blick auf die Besucherzahlen zeigt. Seit der Jahrhundertwende hat sich die Zahl verdreifacht.

Damals waren es um die 125 000 Besucher, die jährlich kamen. 2011 wurde dann erstmals die 200 000er Grenze überschritten, seit 2014 sind es über 300 000 Besucher die die Anlage pro Jahr besuchen. Magneten sind dabei immer Großveranstaltungen: Selbst in der kalten Jahreszeit kommen, wenn beispielsweise der mittelalterliche Markt lockt, mehrere Tausend Besucher in den Tierpark.

Großveranstaltung sind Glücksgriff

Diese Art der Großveranstaltungen entpuppte sich als Glücksgriff. Wenn Herbst-, Frühlingsfest oder Familienfest auf dem Programm stehen, rückt der Tierpark in den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit und profitiert werbetechnisch über den Veranstaltungstag hinaus von der jeweiligen Veranstaltung.

Wie sehr der Tierpark Saba-burg als Ausflugsziel der Region im Bewusstsein der Menschen verankert ist, zeigte sich in diesem Jahr gleich im Januar. Es war kalt, aber blauer Himmel lockte die Menschen ins Freie. Und viele wählten den Tierpark als Ausflugsziel. Uwe Pietsch: „Da waren wir total positiv überrascht, auch wenn wir organisatorisch an unsere Grenzen kamen“.