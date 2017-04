Möbel und mehr nach Maß

Küchenträume: Individuelle Küchen in der optimalen Arbeitshöhe sind der Traum für all diejenigen, die gerne kochen.

Tischlerei Philipp erfüllt Wohnwünsche für Drinnen und Draußen

Ob Fenster, Haustüren, Trockenbau, Markisen, Sonnenschutz, Terrassenüberdachungen, Wintergärten oder Garagentore – das Angebot der Tischlerei Philipp ist umfassend und an den Wünschen der Kundinnen und Kunden orientiert. Als erfahrener Tischlermeister weiß Stefan Philipp, wie er die geplanten Umbauten umsetzen kann und berät seine Kundschaft unter anderem in Sachen Materialfrage, Fördermittel und natürlich auch Gestaltung. „Wir arbeiten mit anderen Gewerken zusammen und können daher Komplettlösungen anbieten“, erklärt Philipp, „so sprechen wir uns zum Beispiel mit dem Fliesenleger, dem Elektriker und dem Installateur ab, wenn wir neue Badmöbel auf Maß einbauen. Auf diese Weise werden die Arbeiten in der schnellst möglichen Zeit erledigt und die Kunden können ihr schönes neues Badezimmer im Handumdrehen genießen.“

+ Einladend: Der Wintergarten mit Sonnenschutz lädt rund ums Jahr zum Verweilen ein. (Fotos: Privat / Repro: Hoffmann) © (Fotos: Privat / Repro: Hoffmann) Begeistert von der kompetenten Arbeit der Tischlerei fragten Kunden immer wieder, ob das Unternehmen auch Küchen aus Massivholz anbieten würde. „Manchen wir“ kann Stefan Philipp jetzt sagen und betont, dass er nicht an die herkömmlichen Maße aus dem Katalog gebunden sei. Küchen nach Maß seien für ihn gar kein Problem. Da wird die Dachschräge nicht zur Schwierigkeit, sondern zur Herausforderung. Auch die benötigten Elektrogeräte wie Herd, Ofen oder Kühlschrank können Kunden über das Unternehmen aus Holzhausen ordern. „Wir bauen Ihnen zum Beispiel eine Beleuchtung ein, die Sie ohne einen Schalter zu berühren aktivieren können“, sagt Stefan Philipp, „auch die Schranktüren und Schubladen sind sehr entgegenkommend, wenn man sie nur leicht antippt.“ Wenn es nicht gleich eine neue Küche sein soll, empfiehlt der Tischler den Austausch der Küchenfronten.

+ Endlich Stauraum: Der Kleiderschrank wurde auf Maß angefertigt und bietet viel Stauraum. © (Fotos: Privat / Repro: Hoffmann) Dies sei etwa bei einer Beschädigung ratsam, oder wenn man nur einen neuen Look in der Küche möchte. Auch in anderen Bereichen des Möbelbaus sind die Spezialisten aus Holzhausen tätig: Ein begehbarer Kleiderschrank mit allen Schikanen – der Traum einer jeden Frau – ist für den kompetenten Tischler ein Traum, der sich durchaus erfüllen lässt. Ebenso eine Flurgarderobe, die sich genau in die schmale Nische im Flur einfügt oder spezielle Badezimmermöbel, die genau den Wünschen der Hausherren entsprechen.

+ Farbiger Durchblick: Das Oberlicht für eine denkmalgeschützte Altimmobilie wurde von der Tischlerei Philipp als handgefertigte Bleiverglasung erstellt und stellt ein absolutes Unikat dar, das dem Haus einen besonderen Schmuck verleiht. © (Fotos: Privat / Repro: Hoffmann) Der Fernsehschrank in der Wunschhöhe bietet Platz für ein individuell zusammen gestelltes Hifi-System und deckenhohe Bücherregale lassen das Herz eines jeden Bücherfreundes höher schlagen. Kunden aus privaten und gewerblichen Bereichen wissen die kompetente und persönliche Beratung zu schätzen, die innovativen Lösungen für jedes Problem, die termingerechte Lieferung sowie die fachgerechte Montage und vor allem den zuverlässigen Service. Gerne vereinbart Stefan Philipp Beratungsgespräche auch abends oder an Samstagen, da er sich dann mehr Zeit für das ausführliche Gespräch nehmen kann.

Die Ausstellung in Immenhausen-Holzhausen steht den Kunden ebenso wie eine informative Homepage zur Verfügung. Hier kann man sich vorab einen Überblick über die Vielseitigkeit und Referenzen verschaffen, welche die Tischlerei Philipp in über 20 Jahren gesammelt hat. (zgi)

www.tischlerei-philipp.de