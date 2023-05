Tödlicher Unfall im Kreis Kassel: Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr

Von: Florian Dörr

Eine Frau kommt bei einem schweren Unfall im Kreis Kassel ums Leben. Offenbar hatte sie bei einem Überholmanöver auf der B7 den Gegenverkehr nicht beachtet.

Grebenstein - Schwerer Unfall am Montagabend (29. Mai) auf der B7 im Landkreis Kassel: Nach Angaben der Polizei in Nordhessen waren gegen 20.30 Uhr drei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Grebenstein-Schachten und Grebenstein-Westuffeln kollidiert. Eine 67 Jahre alte Frau aus Kassel verlor dabei ihr Leben.

Was genau war passiert? Nach ersten Ermittlungen der Polizei in Kassel befuhr die 67-Jährige mit ihrem VW-Kleinwagen die B7 aus Richtung Warburg kommend in Richtung Calden und überholte währenddessen mehrere Fahrzeuge. Eine 20-jährige Fahrerin eines BMW aus Soest, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, konnte dem VW-Kleinwagen noch ausweichen, in dem sie ihr Auto in den Straßengraben lenkte. Der BMW wurde dadurch leicht beschädigt.

Tödlicher Unfall im Kreis Kassel: Auch 51-Jähriger schwer verletzt

Ein nachfolgender 51-jähriger Ford-Fahrer aus Brakel jedoch konnte mit Blick auf den entgegenkommenden VW der 67-Jährigen nicht mehr schnell genug reagieren. Es kam zum Frontalzusammenstoß auf der B7 zwischen den Anschlussstellen Grebenstein-Schachten und Grebenstein-Westuffeln.

Eine 67-Jährige erlag bei dem Unfall auf der B7 im Kreis Kassel ihren Verletzungen. © Hessennews TV

B7 im Kreis Kassel nach Unfall über Stunden gesperrt

Trotz sofortiger Erstversorgung an der Unfallstelle erlag die 67-jährige Fahrerin des VW noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, wie es bei der Polizei in Kassel heißt. Der 51-jährige Fahrer des Ford aus Brakel wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen nach Erstversorgung vor Ort in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Die 20-jährige BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden des B7-Unfalls im Kreis Kassel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 21.500 Euro. Die Polizeistation Hofgeismar hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kassel die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B7 war über längere Zeit - fast vier Stunden bis nach Mitternacht - in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Neben den Beamten der Polizeistation Hofgeismar waren auch die Freiwillige Feuerwehr Calden, drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (fd)

