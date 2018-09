Bausünde am Fuldabach in Gottsbüren wird behoben

Hässlich nach Vorschrift: Weil die Sicherheit es verlangte, wurde in den 1980er Jahren am Fuldebach in Gottsbüren eine Leitplanke montiert. Sie soll nun ersetzt werden. Die Gottsbürener Manfred Schäfer (Stadtrat) und Sigrid Severit (Stadtverordnete) sowie Bürgermeister Martin Lange erfuhren von Vizelandrat Andreas Siebert (rechts), dass das Land Geld dazu gibt.

Gottsbüren/Trendelburg. Wo vor Jahrzehnten noch Gänse und Enten auf dem Wasser schwammen und vor den prächtigen Fachwerkhäusern eine Böschung zum Fuldebach hinabführte, da erheben sich heute in Gottsbüren Mauern.

Entlang der Kreisstraße nach Sababurg wird diese Böschung gekrönt von einer an Hässlichkeit kaum zu überbietenden Konstruktion aus einer Schutzplanke und Stahlrohren. Was einst von der Straßenbauverwaltung zur Absicherung von Bachläufen gebaut wurde, nahm keine Rücksicht auf ein schönes Ortsbild – das soll sich nun ändern.

„Ab den 1970er Jahren wurden von der Straßenbauverwaltung zur Absicherung von Bachläufen an Ortsdurchfahrten Leitplanken aufgestellt, bei denen der ästhetische Gesichtspunkt für eine attraktive Dorfmitte in der Regel keine Rolle spielte“, erläuterte Vizelandrat Andreas Siebert am Mittwoch bei einem Ortstermin am Fuldebach in Gottsbüren. Inzwischen sind die Kommunen für solche Sicherungsmaßnahmen zuständig und das macht es möglich, dass im Rahmen der Dorferneuerung die Verschönerung des Fuldebach-Umfeldes angegangen werden kann. Das Geländer wird für rund 27 000 Euro durch eine moderne und ästhetischere Version mit gemauerten Pfeilern ersetzt, erklärte Siebert. Dazu erhält die Stadt Trendelburg einen Zuschuss von 17 235 Euro aus der Dorferneuerung des Landes. Hiermit werde das Ortsbild verbessert, denn für Touristen und andere Besucher sei die Optik oft entscheidend dafür, wie ein Ort wahrgenommen werde. Die Orte müssten attraktiv bleiben, damit die Einwohner bleiben und neue hinzukommen: „Das Umfeld muss angenehm sein.“

„Gottsbüren ist ein Dorf mit Zukunft im Naturpark Reinhardswald und das wollen wir in Szene setzen“, sagte Trendelburgs Bürgermeister Martin Lange. Der Ort habe es verdient, schön auszusehen. Damals sei die Leitplanke nötig gewesen, jetzt aber passe sie nicht mehr in die Zeit, ergänzte er. Der angrenzende Meckelsplatz, wo der Maibaum steht und Feste gefeiert werden, profitiere sicher davon. Der Platz soll noch mehr als zentraler Ort für Veranstaltungen genutzt werden und deshalb plant der Ortsbeirat, dort noch eine Sitzbank aufzustellen.

Um den Fuldebachlauf zu verschönern und das Mauerwerk zu sichern, müssen dringend Erlenschösslinge, die aus den Fugen wachsen und die Mauer zu sprengen drohen (siehe Foto), entfernt werden. Dafür werden noch Helfer gesucht, wozu sich unter anderem der Angelverein gemeldet hat. Der für die Pflege zuständige Wasserverband Diemel habe zu wenig Personal, um das zu leisten. Der Landkreis wäre deshalb auch bereit, die Arbeiten durch andere Kräfte zu bezahlen, erklärte der Erste Kreisbeigeordnete Siebert.

Die Erneuerung des Fuldebachgeländers ist eine der letzten öffentlichen Maßnahmen in der Dorferneuerung in Trendelburg, die 2012 begann und 2020 ausläuft. Anträge auch für private Maßnahmen können nur noch bis Ende September 2019 gestellt werden.

Noch ein Jahr Antrag zur Dorferneuerung

Trendelburg war die erste Kommune im Kreis Kassel, die mit allen Ortsteilen in das modifizierte Programm zur Dorferneuerung aufgenommen wurde. Sie läuft in Trendelburg seit 2012 und endet Ende 2020. Anträge für zu fördernde Projekte müssen bis Ende September 2019 gestellt werden, denn nur bis Ende 2019 können noch Bewilligungen erfolgen. Gefördert werden strukturelle und gestaltende Maßnahmen, erklärte Peter Nissen als Leiter des Servicezentrums Regionalentwicklung. Die Maßnahmen müssen dann bis Ende 2020 umgesetzt sein. Bei der Ortsgestaltung sei es wichtig, dass die Bürger mitziehen und sich verantwortlich fühlen für ihr Umfeld, sagte Vizelandrat Andreas Siebert. Der Landkreis helfe gerne mit und berate.

Offen sei derzeit, was nach 2020 mit der Dorferneuerung geschehe, in die EU-Mittel fließen. Europa stehe vor großen Aufgaben wie Brexit und Unterstützung von Landwirten und es sei offen, was letztlich an Geld im Landkreis Kassel ankommt.

Gefördert werden beispielsweise: Dorfentwicklungsplanungen und Dienstleistungen, lokale Basisinfrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge, Umnutzung, Sanierung und Neubau im Ortskern, Freiflächen und Ortsbild sowie städtebaulich verträglicher Rückbau.

Ansprechpartner für die Antragsberatung ist Dirk Hofmann beim Servicezentrum Regionalentwicklung des Landkreises Kassel in Hofgeismar (05671/8001-2427, Email: dirk-hofmann@landkreiskassel.de).