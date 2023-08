Auf Irrwegen durchs Mais-Labyrinth: Biolandwirt schuf nahe Wülmersen einzige Grünanlage dieser Art im Kreis

Kann noch bis Mitte Oktober besucht werden

Kann auch am Abend besucht werden: Da die Wege sehr breit sind und es keine echten Irrpfade gibt, kommt eigentlich jeder wieder sicher aus dem Maislabyrinth heraus. Magarete Brücker (Mitte) besuchte mit ihren Enkeln Sina und Thilo Landwehr sowie deren Freund Samuel Koch (von links) die Grünanlage.

Es ist so etwas wie ein „Maislabyrinth-Light“, eben ein Wegenetz durch einen Maisschlag aus dem jeder wieder sicher herausfindet. Das war Biolandwirt Jörg Katzhauer bei der Konzeption seiner Grünanlage in Wülmersen wichtig, da diese von keiner Aufsichtsperson betreut wird.

Wülmersen – Noch bis Mitte Oktober kann das Labyrinth täglich rund um die Uhr im kleinen Trendelburger Stadtteil besucht werden. Nahe seines Hofes hat der 42-Jährige nun schon zum zweiten Mal ein Maislabyrinth geschaffen. „Da in unserem Ort auch immer mal wieder Touristen unterwegs sind, kam mir die Idee, ein solches entstehen zu lassen“, erzählt er.

Auf einer Fläche von 1,5 Hektar hat er Wege integriert, die aus der Luft betrachtet, an ein abstraktes Muster erinnern. Dass die Pfade mit ihren zwei Meter Durchmesser ungewöhnlich breit sind, hat einen simplen Grund: „Die Maschine, mit der ich die Wege geschlegelt habe, hat diese Breite - und eine andere hatte ich nicht zur Verfügung.

Irrweg schlängelt sich durch den Mais: Auf einer Fläche von 1,5Hektar hat Jörg Katzhauer ein Maislabyrinth in Wülmersen angelegt.

Das Freischneiden der Strecke fand im Juni statt - da hatten die im Mai gelegten Pflanzen schon eine Höhe von fast zwei Metern. „Von meinen Trecker aus konnte ich da noch gut den Schlag überblicken, berichtet Katzhauer. Bei der Eröffnung Mitte Juli hatten die Pflanzen schließlich schon eine Höhe von drei Metern erreicht.

Eintritt läuft über eine Vertrauenskasse

Ein Konzept für das Labyrinth hatte Katzhauer im Vorfeld nicht erarbeitet. „Bevor ich startete, habe ich kurz überlegt, wo die Route langgehen soll, und dann ging es auch schon los.“ Tatsächlich hat sich der Biolandwirt dabei an seinem Labyrinth von vor zwei Jahren orientiert, da ihm der damalige Verlauf gefiel. Wie lang die Gesamtstrecke durch den Mais ist, kann der Wülmerser nicht sagen. Und auch wieviel Zeit die Besucher durchschnittlich in dem vermeintlichen Irrgarten verbringen, blieb ihm bislang verborgen.

„Da das Labyrinth nicht beaufsichtigt wird und der Eintritt über eine Vertrauenskasse läuft, bekomme ich vieles nicht mit.“ Bis auf eine Dame, die ihn telefonisch zum Labyrinth orderte, weil sie nicht mehr herausfand, hatte es laut des Machers bislang keine größeren Orientierungsprobleme gegeben.

Eintritt auf Vertrauensbasis: Biolandwirt Jörg Katzhauer hat zum zweiten Mal ein Maislabyrinth in Wülmersen angelegt. Das kann noch bis Oktober täglich rund um die Uhr besucht werden.

Weitere Attraktionen sind denkbar

Seit dieser Woche sind übrigens nicht nur Menschen im Mais unterwegs, sondern auch Gänse, für die er einen Teil im Randbereich abgetrennt hat. „Meine 500 Gänse sollen sich hier auch satt fressen können.“ Der Fruchtfolge wegen, hatte Katzhauer vergangenes Jahr keinen Mais auf der Fläche angebaut und somit auch kein Labyrinth entstehen lassen können.

„Vielleicht werde ich kommendes Jahr ein Labyrinth aus Sonnenblumen oder Hanf anlegen - aber das ist noch nicht spruchreif.“ Außerdem überlegt er die künftigen Anlagen mit einigen Attraktionen wie etwa einem Aussichtsturm und Infotafeln auszustatten. Mitte Oktober soll der Zuckermais dann für Viehfutter gehäckselt werden.

Der viele Regen des diesjährigen Sommers hat dem Maisschlag alles andere als geschadet, weil großblättrige Pflanzen wie diese eher vom Regen profitierten, wie der Landwirt erklärte. Im Kreisteil Hofgeismar sowie im Landkreis Kassel ist das Maislabyrinth in Wülmersen das einzige. Das nächste in der Region befindet sich am Edersee. (Tanja Temme)