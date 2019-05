„Bestellt ist nicht gebaut“

Die Windpark GmbH will Ende Juni den Antrag für 20 Anlagen beim RP abgeben. Bis zur Genehmigung dauere es etwa ein Jahr, sagt Geschäftsführer Ralf Paschold. Danach werde man an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur zur Stromeinspeisung teilnehmen. Die jüngste Ausschreibung war bei einer ausgeschriebenen Menge von 640 Megawatt zu 55 Prozent unterzeichnet. Grund sei auch die „schwierige Lage bei den Genehmigungen“, so die Netzagentur.

