Vom Fachwerkhaus zum Pub: Brite David Gunson hat große Pläne in Gottsbüren

Kilkenny frisch aus dem Zapfhahn: Der gebürtige Brite David Gunson zeigt die Stelle, an der später die Theke stehen soll. Das komplette Erdgeschoss will er zum Schankraum umbauen. Dafür wird das Treppenhaus nach außen verlagert.

Gottsbüren. Ausgelassene Stimmung, Folkmusic und das typische dunkle Bier – wer einen Blick in das geräumige Fachwerkhaus wirft, kann sich gut vorstellen, dass hier bald ein britischer Pub entsteht.

Der gebürtige Brite David Gunson will das besondere Flair der traditionellen Kneipen aus seiner Heimat in den Trendelburger Ortsteil holen. Vor zwei Jahren hat er das Haus am Kirchhof gekauft, das er nun in einen Pub verwandeln will. Im Erdgeschoss soll der Schankraum entstehen. Dort soll es künftig nicht nur verschiedenste schottische und englische Biersorten geben, sondern auch eine große Auswahl an Whiskey. „Es wird die gängigen Sorten geben, die man hier in jedem Supermarkt findet, aber auch unbekanntere Marken aus meiner Heimat“, kündigt Gunson an.

Pub wird offen gestaltet

Der 59-Jährige stammt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Cockermouth an der Grenze zu Schottland. „Traditionell sind Pubs bei uns eher dunkel, aber dieser hier soll hell und offen werden“, sagt Gunson. Die typischen Sitzecken soll es aber trotzdem geben, weil diese für Gemütlichkeit sorgen. In der Theke will der Brite auch einige Steine aus seiner Heimat einbauen.

Die Entscheidung, einen Pub im Reinhardswalddorf Gottsbüren zu eröffnen, war eine spontane Idee seines Schwagers, erzählt Gunson. Der wohne in Gottsbüren und habe ihm das Projekt vorgeschlagen.

Umbauarbeiten sind nichts Neues für Gunson, er hat schon öfter beim Bau mitgeholfen. Auch deshalb will der gelernte Hotelfachmann viele Arbeiten selbst erledigen. Nachdem er viele Jahre in Deutschland gelebt hat, kehrt er mit dem eigenen Pub nun zu seinen Wurzeln zurück.

Ferienzimmer für Touristen

Der Pub soll nicht nur eine Anlaufstelle für Einheimische, sondern auch für Touristen werden, die zum Wandern oder Radfahren in der Region unterwegs sind. Damit diese nach einem Abend im Pub auch direkt Gelegenheit zum Übernachten haben, möchte Gunson im ersten Stock des Fachwerkhauses mehrere Ferienzimmer einrichten. Dabei will er den typischen Fachwerkcharakter erhalten und einige Holzbalken freilegen.

Die Kneipe wird Gunson zukünftig zusammen mit Lebensgefährtin Heike Groß betreiben. Er übernimmt die Umbauarbeiten, sie später die Geschäftsführung. Hinter der Theke werden beide stehen. Geplant sind auch gelegentliche Auftritte von britischen und irischen Livemusikern, die für das richtige Ambiente sorgen sollen.

Zur Innengestaltung will der 59-Jährige noch nicht viele Details preisgeben. Er verrät nur so viel: „Den Boden für den Schankraum haben wir schon ausgesucht.“ Auch den Namen der Kneipe will er vorerst nicht verraten. Dieser steht allerdings schon fest und so viel ist sicher: Der Name hat einen Bezug zum Ort.

Fans brauchen aber Geduld: Die Eröffnung des Pubs ist für März 2019 geplant.