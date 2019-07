Drei Verletzte bei Brand in Wohnhaus in Beverungen

Beverungen

Drei Verletzte gab es bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Samstag in Beverungen. Wie die Polizei in Höxter berichtete, wurde die 56-jährige Mieterin zunächst gesucht.