Eberschützer freuen sich über E-Bike-Ladestation auf Dorfplatz 

Kleine Grünflächen und ein Pavillon mit Sitzmöglichkeiten: Der Dorfplatz in Eberschütz nimmt immer weiter Form an. Das nächste Projekt ist sogar schon in Planung.

Eberschütz. Eine E-Bike-Ladestation hat der kleine Stadtteil von Trendelburg bereits. Doch der Dorfplatz soll noch attraktiver gemacht werden, und zwar mit öffentlichem WLan.

Jochen Eberwein hat sogar alte Fotos mitgebracht. Die Bilder zeigen die alte Gaststätte Scheele in Eberschütz, die vor vier Jahren abgerissen wurde. Mittlerweile ist auf dem Grundstück, das die Stadt Trendelburg gekauft hat, ein Dorfplatz entstanden – auch dank der Hilfe der Einwohner. „Der Platz soll eine Art Dorftreffpunkt werden“, sagt der 58 Jahre alte Ortsvorsteher Eberwein.

Längst ist der Dorfplatz zu einem Projekt der Eberschützer geworden, das noch nicht abgeschlossen ist. Erst kürzlich ist das nächste Puzzleteil fertiggestellt worden: eine Sitzgruppe unter einem Pavillon, die vom örtlichen Angelverein, den Schlepperfreunden und dem SPD-Ortsverein finanziert wurde. Zuvor sind bereits in der Mitte des Platzes eine Dorflinde gepflanzt sowie Wein- und Hopfenranken an Mauern angebracht worden. Etwas versteckt in einer Ecke befindet sich sogar eine Ladestation für E-Bikes, die besonders Radfahrer vom Diemelradweg in den kleinen Ort locken soll. „Hier ist wirklich ein schöner Platz entstanden, der früher ein Schandfleck war“, sagt die 37 Jahre alte Xenia Pritschens.

Mit Schandfleck meint die Eberschützerin vor allem die alte Gaststätte, die vor sechs Jahren durch einen Brand beschädigt und zuvor schon lange Zeit nicht mehr betrieben wurde. Im Rahmen des hessischen Dorferneuerungsprogramms, an dem die Stadt Trendelburg teilnimmt, wurde die Gaststätte schließlich abgerissen und der Dorfplatz von einem Arbeitskreis geplant. Rund 100 000 Euro hat die Gestaltung laut Eberwein bislang gekostet. Ein Großteil der Summe, die überwiegend durch öffentliche Gelder gestellt wurde, musste für den Abriss der Gaststätte durch eine Fachfirma aufgebracht werden.

+ So sah es früher aus: Wo jetzt der Dorfplatz eingerichtet wurde, stand jahrzehntelang das Dorfgasthaus Scheele. © Archivfoto: Tanja Temme

Zurückblicken wollen sie in Eberschütz aber nicht mehr. Vielmehr ist bereits das nächste Projekt in Planung, das den Dorfplatz attraktiver machen soll. „Wir haben öffentliches WLan beantragt“, sagt Ortsvorsteher Eberwein. Dieses werde aber nach dem Windhundverfahren vergeben – also nach der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldung. Etwas Glück gehört somit dazu, um künftig auf dem Dorfplatz kostenlos im Internet surfen zu können.