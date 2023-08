Ein Fachwerkhaus in Deisel fängt Feuer – Familie ist im Urlaub

Brand in Trendelburg

Ein Fachwerkhaus in Deisel wird durch einen Brand zerstört.

In Trendelburgs Ortsteil Deisel brennt ein Fachwerkhaus. Die Eigentümer sind währenddessen im Urlaub.

Trendelburg – Während die Eigentümer Sommerurlaub sind, brannte am Freitagmorgen ihr Fachwerkhaus im Ortskern von Deisel nieder. Laut Trendelburgs Stadtbrandinspektor ist der Brand im oberen Gebäudeteil ausgebrochen – die Brandursache ist bislang unklar.

Aktuell laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Kassel noch. 70 Feuerwehrleute aller Trendelburger Wehren sowie aus Hofgeismar waren gestern stundenlang an der Brandstätte im Einsatz. Trotz des schnellen Eintreffens muss das Fachwerkhaus von 1864 abgerissen werden. Laut Angaben der Nachbarn wird das Haus von einem Ehepaar mittleren Alters bewohnt.

Haus stand schon mal in Flammen – Fachwerkhaus in Deisel muss abgerissen werden

Nach sechs Jahren brannte es erneut in der Mittelstraße in Deisel: Während damals eine Garage und ein Nebengebäude großen Schaden nahmen, brannte am frühen Freitagmorgen der Dachstuhl und der erste Stock des zugehörigen Wohnhauses aus. Die Eigentümer des sanierten Fachwerkhauses sind derzeit im Urlaub in Griechenland, wie mehrfach vor Ort gesagt wurde.

Als die Feuerwehr kurz vor 5.30 Uhr an der Brandstätte eintraf, standen das Dach und das Obergeschoss in Vollbrand. „Von Hümme aus konnte ich die Brandsäule schon sehen“, sagte Trendelburgs Stadtbrandinspektor Tobias Reidelbach. Da zu diesem Zeitpunkt schon Flammen auf ein weiteres Gebäude im hinteren Teil übergegriffen hatten, wurde ein Löschangriff von drei Seiten getätigt: So wurde Wasser im vorderen, linken und hinteren Gebäudetrakt ausgebracht.



Etwas später löschte die Hofgeismarer Wehr mit ihrer Drehleiter auch von oben die Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Nachbargebäude – ein leer stehendes altes Fachwerkhaus – gerettet werden. Dort stand lediglich ein Seitenflügel in Flammen. Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers brachten Einsatzkräfte noch Wasser aus. Noch um 9 Uhr am Freitag wurden letzte Glutnester gelöscht. Polstermöbel im Obergeschoss hätten sich immer wieder entzündet, erklärte Reidelbach.

Fachwerkhaus in Deisel steht in Flammen: 200.000 Euro Schaden

Für die Wasserversorgung hatte der Stadtbrandinspektor eine 80 000 Liter-Zisterne im Deiseler Industriegebiet angezapft. Außerdem wurde Löschwasser aus einem Hydranten im Ortskern entnommen. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten am Freitagvormittag noch keine Angaben gemacht werden. Am Nachmittag erklärte die Polizei: „Der Sachschaden an dem Haus beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf circa 200 000 Euro. Mit weiteren 50 000 Euro wird der Schaden an dem Nachbarhaus beziffert. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, wurde ein Bagger damit beauftragt, die verbliebenen Balken des Dachstuhles einzureißen. Reidelbach: „Das Gebäude ist leider nicht mehr zu retten.“

An einem Fachwerkhaus ist wegen eines Brandes ein hoher Schaden entstanden.

Für Einsatzleiter Reidelbach war einerseits die enge Bebauung im Kreuzungsbereich Mittelstraße/Bremerstraße sowie das nicht mehr zugängliche Gebäude eine Herausforderung. „Wir wussten zu Beginn nicht, ob noch Menschen im Haus sind. Das konnte dann erst etwas später über einen Kontakt zum Eigentümer geklärt werden.“ Denn die Wohnung im ersten Stock soll häufig an Feriengäste vermietet worden sein, wie Nachbarn erzählten. Schwierig war laut des Stadtbrandinspektors auch der einsetzende Berufsverkehr bei Beginn der Löscharbeiten. Denn die B 83 sei erst später gesperrt worden.



Besonders dramatisch an dem Brand ist, dass das dort wohnende Ehepaar erst kürzlich die Sanierung des jahrhundertealten Gebäudes und des zugehörigen Grundstücks abgeschlossen hat, wie Anwohner berichteten. Das Fachwerkhaus hätten sie erst vor einigen Jahren erworben und Stück für Stück hergerichtet. Zwischen Blumenarrangements, Gartenmöbeln und Dekogegenständen liegen nun schwarz verkohlte Balken und Ziegeln. (Tanja Temme)

Wer Hinweise zur Ermittlung der Brandursache geben kann, kann sich bei der Polizei unter Tel. 05 61 / 91 00 melden.