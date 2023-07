Ein gemeinsames Auto für alle – In Trendelburg gibt es jetzt Carsharing

Von: Natascha Terjung

In Trendelburg gibt es jetzt ein Carsharing-Angebot. Auf dem Bild sind (von links) Bürgermeister Martin Lange, Steffen Wenzel, im Hauptamt der Stadt für das Projekt zuständig, sowie Hauptamtsleiter Manuel Zeich. © Natascha Terjung

Wer in und um Trendelburg nicht auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sein will, der kann jetzt auf Carsharing zurückgreifen.

Trendelburg – Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Karlshafener Straße steht seit kurzem ein per App mietbarer Opel Astra. In der näheren Umgebung ist die Stadt Trendelburg damit die erste Kommune, die Carsharing anbietet, sagt Bürgermeister Martin Lange.

Vorausgegangen war ein gemeinsames Projekt der Universität Kassel und der Stadt Trendelburg zur Mobilitätswende. Daran hatten sich auch Trendelburger Bürger beteiligt. Sie hatten unter anderem den Wunsch nach einem Carsharing-Angebot geäußert, um die oft weit entfernten Strecken im ländlichen Raum auch ohne die öffentlichen Verkehrsmittel oder ohne ein eigenes Auto zurücklegen zu können. „Carsharing war sehr gefragt“, sagt Martin Lange zu dem Projekt.

Bei der Befragung im Laufe des Projekts sei auch festgestellt worden, dass die meisten Erwachsenen, die im ländlichen Raum leben, ein Auto besitzen – auch wenn eines pro Haushalt bereits vorhanden sei. Daher soll das Carsharing-Angebot eine Alternative zum Zweitauto bieten, meint Lange.

Carsharing neu in Trendelburg: Stadt zahlt monatliche Pauschale

Der Opel Astra kann per App des Anbieters Mikar Carsharing gemietet und geöffnet werden. Jede volljährige Person mit einem Führerschein kann sich dafür in der App registrieren. Pro Stunde kostet das Auto 5,50 Euro, pro Tag 39,90 Euro. Dazu kommen 11 Cent je gefahrenen Kilometer. Der Opel muss laut Lange vollgetankt wieder zurückgegeben werden. Die Stadt habe bewusst auf ein E-Auto verzichtet, um den Zugang zum Carsharing nicht zu kompliziert zu machen. Vor allem die Unsicherheit bei der Reichweite eines E-Autos sowie die fehlende Lademöglichkeit am Edeka-Markt trugen dazu bei, dass man sich für einen Benziner entschieden hat, sagte Martin Lange. Der Standort an der Karlshafener Straße sei allerdings optimal, vor allem wegen der Nähe zur B 83 und zur Bushaltestelle „Lieber“.

Die Stadt Trendelburg zahlt eine monatliche Pauschale für das Projekt und kann dafür das Auto kostenfrei für Dienstfahrten nutzen. „Wir wollten eine Möglichkeit ohne wirtschaftliches Risiko und zugunsten der Bürger finden“, betont der Bürgermeister.

Um die Wartung und Reinigung des Autos kümmert sich Mikar. Das Carsharing-Angebot wird es erst einmal für drei Jahre geben. Sollte das Projekt gut angenommen werden, wird das Carsharing-Angebot vielleicht künftig ausgebaut werden, kündigte Bürgermeister Lange an. Dann könnte die Stadt auch über ein Elektroauto nachdenken. (Natascha Terjung)