Giftiges Jakobskraut breitet sich im Landkreis aus

Hofgeismar. Sonnengelb strahlt es am Straßenrand und auf den Wiesen: Doch das harmlos wirkende Jakobskreuzkraut ist hochgiftig für Mensch und Tier.

Vor allem Pferdehalter und Landwirte sind in diesen Wochen in Alarmstimmung, weil sich die Pflanze im Landkreis Kassel immer weiter ausbreitet. Schon eine geringe Dosis führt zum Leberversagen.

„Das Jakobskreuzkraut ist im gesamten Landkreis zu finden und breitet sich an für die Pflanze geeigneten Orten aus“, heißt es vonseiten der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis. Als Grund für die Zunahme vermutet man bei der Behörde die fortschreitende Klimaerwärmung. Da es sich um eine einheimische und keine zugewanderte Art handele, sei aus naturschutzfachlichen oder rechtlichen Gründen eine groß angelegte Bekämpfung, wie die des Riesenbärenklaus, nicht möglich.

Für Tiere wie Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist das Kraut eine tödliche Gefahr, aber auch Menschen sind durch die Ausbreitung der Pflanze gefährdet, warnt das Gesundheitsamt der Region Kassel. Immer häufiger finden sich Spuren von Jakobskraut in Tees, Salatmischungen, Bienenhonig und Eiern. Wenn ein Mensch mehr als ein Mikrogramm des Giftes pro Tag zu sich nimmt, drohen gesundheitliche Schäden. „Das Kraut ähnelt Rucola und könnte von Kindern verwechselt werden“, so die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Karin Müller. Eltern sollten ihren Nachwuchs über die Gefährlichkeit der Pflanze aufklären und die Kinder nach einer Berührung zum Händewaschen anhalten.“ Wenn das Kraut gegessen werde, könne dies zu einem Leberschaden führen.

In der Region gibt es jedes Jahr Meldungen von Tierärzten, die Tiere behandeln mussten, die das Jakobskreuzkraut gefressen haben. Deshalb warnt auch der Kreisbauernverband vor der giftigen Pflanze.

Ein schönes Kraut ist es. Gelb leuchtend bringt es jetzt im Sommer Farbe an Wegränder und Wiesen. Trotz seiner Ansehnlichkeit ist Bernhard Sulk so gar nicht begeistert von der Pflanze, welche den Namen Jakobskreuzkraut trägt. Grund dafür ist, dass das Kräutlein ein Gift enthält, welches für Tiere und auch Menschen gefährlich werden kann.

„Seit Jahren breitet sich das Kraut mehr und mehr aus, weshalb man ihm auch in unserer Region mehr Aufmerksamkeit schenken sollte“, sagt der Trendelburger. Ob Pferd, Kuh, Schwein oder Schaf – vertragen tut es keine der genannten Tierarten, allerdings können letztere größere Mengen der Staude vertragen.

„Wenn eine Kuh drei Kilogramm davon vertilgt, stirbt sie“, erklärt der 75-Jährige. Ein Schaf wiederum könne im Vergleich zu den anderen Arten die zehnfache Menge es Krauts vertragen. So sollen junge Rinder, aber auch Pferde zu den häufigsten Vergiftungsopfern der Pflanze zählen.

Gefährlich sind für sie vor allem die einjährigen Blattrosetten, die im Gegensatz zur blühenden Pflanze noch nicht bitter sind, somit gerne angenommen werden. Auch im Heu kommen die Bitterstoffe nicht mehr vor, die gewöhnlich für die Tiere ein Warnsignal darstellen.

Da es in Hessen keine Meldepflicht wie etwa in Nordrhein-Westfalen gibt, appelliert der Wildäsungsbeauftragte des Hofgeismarer Jagdvereins an das Gewissen von all jenen, auf dessen Grund und Boden das Kraut wächst. „Weder auf der Weide, noch in der Silage oder dem Heu hat das Jakobskreuzkraut etwas zu suchen.“

Deshalb sei es wichtig, dass Wiesen regelmäßig gemäht würden, sodass die Pflanze erst gar nicht hochkommen könne. Denn ist die Samenreife erst einmal erreicht, ist die Ausbreitung garantiert. „Eine einzige Blüte hat 5000 Samen – ähnlich dem Löwenzahn vermehren diese sich über den Wind“, erklärt Sulk. Deshalb müsse eine belastete Fläche spätestens Anfang Juni erstmals gemäht werden.

Auch brach liegende Wiesen und schlecht gepflegte Weideflächen macht Sulk für die Vermehrung verantwortlich: „Gerade auf Pferdewiesen vermehrt es sich rasant. Dort sollten die Halter stets den Boden im Blick haben.“ Tückisch an dem Kraut mit den gelben Doldenblüten ist, dass sich die Alkaloide nach und nach in der Leber ansammeln. „Nach drei oder vier Jahren wird dein Pferd plötzlich krank und niemand weiß, woran es liegt“, bemerkt der Jäger und ergänzt, dass damit vergiftete Tiere sehr leiden würden.

Pyrrolizidin im Honig

Aber auch Menschen können die Gifte des Krautes erreichen: So sei etwa im Honig das Pyrrolizidin in hohen Mengen nachgewiesen worden. Nicht ausschließen vermag Sulk, dass Leberschäden sogar durch den Genuss von Milch verursacht werden.

Während vielen Pflanzen die derzeitige große Trockenheit zu schaffen macht, hat die Giftpflanze damit wenig Probleme. Ihre Anforderungen an den Boden sind zudem so gering, dass sie sogar auf steinig-kargem Untergrund gedeiht.

Gut erkennen kann man das Gewächs an seinem roten Stängel - „darauf sollte man unbedingt achten, denn es ist leicht mit Johanniskraut zu verwechseln“, so der Naturfreund. Sulk meint, dass es am besten ist, die Pflanze auszureißen und im Müll zu entsorgen.

Denn der Samen sei mehrere Jahre im Boden keimfähig, weshalb es erst gar nicht zum Blühen kommen sollte.

Schon gewusst?

• Es gibt weltweit 1200 Arten von Kreuzkraut, in Deutschland sind davon 25 angesiedelt, die alle giftig sind.

• In der Schweiz , Irland und England gibt es eine Meldepflicht für das Kraut.

• In Kräutertees und pflanzlichen Arzneimitteln wie Huflattich oder Beinwell wurden schon Kreuzkrautbestandteile nachgewiesen.

• Schon bei einer täglichen Dosis von zehn Mikrogramm der Kreuzkraut- Alkaloide können erhebliche Schäden für den menschlichen Organismus auftreten.

• Pferde können ab einer Dosis von 40 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sogar sterben.

• Die bei uns heimische Pflanze wurde bereits in Nordamerika, Australien und Neuselland eingeschleppt und breitet sich nun auch dort aus.

+ Schön und gefährlich: Jetzt im Juli blüht die Giftpflanze an vielen Böschungen um Trendelburg. © Tanja Temme • Der Name des Pflänzchens bezieht sich auf den Blühtermin um Jacobi, also den 25. Juli, bezieht. Es wird auch Jakobs-Greiskraut genannt.

Gelb und gefährlich

Das Kraut wächst bis zu 1.20 Meter heran. Zu erkennen ist es an den 13 gelben Blütenblättern. 15 bis 20 Blüten hat eine Pflanze gewöhnlich. Im ersten Jahr bildet die Pflanze eine unauffällige Rosette aus. Im zweiten Jahr blühen sie und säen aus. Die stumpf gezahnten Blätter sind dunkelgrün und an der Unterseite etwas heller. Der Stängel ist dunkelrot.

Das sagen

Kreisbauernverband:

Stefan Strube, Pressesprecher: Auch der Vertreter des Bauernverbandes sieht im Kreuzkraut eine ernstzunehmende Gefahr, die beobachtet werden müsse. Allerdings gibt es laut Strube keine flächendeckende Ausbreitung in unseren Gefilden, da das Grünland unserer Region überwiegend für Milchviehhaltung genutzt, somit regelmäßig gemäht wird.

Naturschutzbund:

Hans-Jürgen Schwabe, Vorsitzender:

Der Naturfreund sieht die Sache recht nüchtern. Im norddeutschen Raum gebe es große Flächen, wo sich das Kraut breitgemacht hätte, doch davon seien wir im Kreis Hofgeismar weit entfernt, meint der Schöneberger. Laut Nabu gehören potenzielle Vergiftungsfälle an Tieren durch das Kraut zu den Ausnahmefällen.

Stadt Trendelburg:

Martin Lange, Bürgermeister:

Bisher hat es im Trendelburger Raum keinen Grund gegeben, dem Kraut mehr Beachtung als zuvor zu schenken. Zudem gibt er an, dass in ihren Mischungen für Fahrbahnränder Samen der Pflanze nicht vorkommen und man bemüht sei, die Ausbreitung der Pflanze durch entsprechende Pflegemaßnahmen einzudämmen.

Hessen Mobil:

Horst Sinemus, Pressesprecher:

Da das Jakobskreuzkraut eine heimische Pflanze ist, gibt es kein Bekämpfungsgebot in Hessen. Weil man aber um die tödlichen Vergiftungen von Tieren weiß, gibt es mit dem Landesbauernverband eine Vereinbarung, wonach die Meistereien bei ihrem Mähplan belastete Flächen bevorzugen, damit die Aussaat verhindert wird.

Der Landwirt:

Günther Friedrich, Hombressen:

Er würde sich wünschen, dass dem Jakobskreuzkraut mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. Auf seinen eigenen Flächen konnte er bislang kein erhöhtes Vorkommen feststellen, zumal diese viermal jährlich gemäht werden. Die Pflanze sei nicht nur für Tiere gefährlich, sondern könne auch für Kinder lebensgefährlich sein.