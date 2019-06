Grundsteuern steigen drastisch

Trendelburg. In der Nordspitze des Landkreises Kassel steigen die Steuern auf breiter Front. Wie ihre Nachbarn Liebenau und Bad Karlshafen muss nun auch die Stadt Trendelburg die Grundsteuern drastisch anheben.

Nur so kann die Stadt den nach dem Rettungsschirm-Vertrag mit dem Land zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich erreichen.

Die Stadtverordneten haben am Donnerstag einstimmig die Hebesätze für Grundsteuern A und B um rund 90 Prozent erhöht. Sie steigen von 385 auf 748 Prozent. Haus- und Grundstückseigentümer trifft die Erhöhung hart, sie müssen nun fast doppelt so viel an Steuern entrichten. Die Gewerbesteuern steigen um 15 Prozentpunkte auf 400 Prozent.

Für viele Bürger kommt dieser Schritt ziemlich unvermittelt. Hatte es doch in der Vergangenheit immer wieder geheißen, die Stadt sei finanziell auf gutem Weg. Eine Steuererhöhung stand daher nicht zur Diskussion. Doch seit 2018 wurde immer deutlicher, dass die Haushaltspläne der zurückliegenden Jahre nicht vollends den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen. So sahen sich Verwaltung, Magistrat und Parlament nun zum Anziehen der Steuerschraube gezwungen.

„So wie bisher kann’s nicht weitergehen“, sagte Bürgermeister Martin Lange in seiner Haushaltsrede und ermahnte die Stadtverordneten: „Wir müssen heute an morgen denken.“ Das bedeutet, dass nur durch Steuererhöhungen, die heutigen und künftigen finanziellen Belastungen zu bewältigen sind. Die Stadt hat in diesem Jahr mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 355 000 Euro fertig zu werden. Zudem müssen fortan jährlich 127 000 Euro Tilgungsraten an die Hessenkasse zurückgezahlt werden. Die hatte 2018 der Stadt rund zehn Millionen Euro an Kassenkrediten abgenommen.

Konsens im Trendelburger Parlament ist indessen, dass das Land kleinen Flächenkommunen künftig viel stärker unter die Arme greifen muss.