Hängebauchschwein Benny wurde in Wülmersen ausgesetzt: Straußenfarmer nahm jungen Eber auf

Spontan verliebt in Benny

+ © Tanja Temme Benny hat endlich gut lachen: Einen Stall und viel Auslauf hat der Hängebauchschweineber nun – jetzt fehlt ihm nur noch eine nette Sau zum Glück. © Tanja Temme

Schwere Stunden muss Hängebauschweinchen Benny in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erlebt haben - wurde der kleine Eber doch mitten in Wülmersen in einer Box ausgesetzt.