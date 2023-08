Halloween-Run in Trendelburg findet im Oktober mit neuen und leichteren Hindernissen statt

Von: Annika Beckmann

Freuen sich auf den bevorstehenden Halloween Run im Oktober (von links): Carina Bornhage, Mark Bornhage und Markus Jahnke von den OCR Trailwoodrunners in Trendelburg an einem der Hindernisse. © Annika Beckmann

Schaurige Atmosphäre, verschiedene Hindernisse und zwei Strecken, die es zu bewältigen gilt – all das erwartet die Teilnehmer am 28. Oktober wieder beim Halloween Run in Trendelburg.

Trendelburg – Organisiert wird der Gruselspaß erneut vom Team der OCR Trailwoodrunners. „Die Strecken starten wie gewohnt am Europaplatz an der Diemelbrücke“, sagt Mitorganisator Markus Jahnke. Anschließend geht es für die Teilnehmer weiter über den alten Bahndamm in Richtung Burg und durch die Stadt. Die acht Kilometer lange Strecke führt zusätzlich durch den Outdoor-Fitness-Park.

Neue Hangel- und Kriechhindernisse

Trotz ähnlicher Streckenführung wie im vergangenen Jahr gebe es bei den Hindernissen einige Veränderungen: „Zum Beispiel haben wir Hindernisse, die durch Wasser und Schlamm führen“, berichtet Carina Bornhage. Diese müssen jedoch nicht zwangsläufig überwunden werden. „Wer nicht möchte, kann die Hindernisse einfach auslassen“, betont das Team. Darüber hinaus gebe es neue Hangel- und Kriechhindernisse, die von den Teilnehmern bewältigt werden können. Wie im vergangenen Jahr sind sowohl natürliche als auch künstliche Hindernisse Teil der Strecken. Erschrecker sorgen während des Laufs für eine gruselige Atmosphäre.

„Die vier Kilometer lange Strecke ist besonders für Familien oder Anfänger geeignet, die sich einfach mal ausprobieren wollen“, sagt Markus Jahnke. Der Lauf mit einer Länge von acht Kilometern sei von den Hindernissen her minimal anspruchsvoller und für Teilnehmer ab 16 Jahren gedacht. Auch Menschen mit geistiger Behinderung können laut Mark Bornhage teilnehmen.

Mit der Planung ist das Team der Trailwoodrunners schon das ganze Jahr über beschäftigt. „Wir hatten uns natürlich vorab überlegt, ob wir die Strecke so lassen und welche neuen Hindernisse wir einbauen können“, sagt Carina Bornhage.

Strecke soll wieder mit zahlreichen Kürbissen beleuchtet werden

In der nächsten Zeit gehe für das vierköpfige Organisationsteam die Detailplanung los. „Wir malen und gestalten vieles selbst“, betont Jahnke. Es werde im Vergleich zum Vorjahr noch mehr Beleuchtung geben, die Strecke soll zudem wieder mit zahlreichen Kürbissen beleuchtet werden.

Für Zuschauer sei es in diesem Jahr noch besser möglich, die Läufer beim Überwinden der Hindernisse zu beobachten: „Wir haben den Zieleinlauf ein wenig verändert“, sagt Jahnke. Die Hindernisse seien nicht mehr ausschließlich verstreut, stattdessen gebe es sechs bis sieben Hürden vor dem Ziel. Für die Besucher wird es auch einen Imbisswagen, Speckkuchen, Met sowie weitere Getränke geben. Für die Kinder sei eine Hüpfburg geplant.

Teilnehmerzahl wurde auf 400 erhöht

„Die Anmeldung für den Lauf ist schon seit vergangenem Jahr möglich“, sagt Carina Bornhage. Die Veranstaltung sei bereits zur Hälfte ausgebucht. „Einige kommen sogar von der Ostseeküste, aus Rheinland-Pfalz oder dem Ruhrgebiet, um beim Lauf mitzumachen“, sagt Jahnke. Viele nutzen die Gelegenheit, um ein Wochenende in der Gegend zu verbringen.

Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr haben die Trailwoodrunners die Teilnehmerzahl von 300 auf 400 erhöht. Dennoch wollen sie den familiären Charakter des Laufs erhalten. „Es soll keine Großveranstaltung werden“, sagt Carina Bornhage.

Ein konkretes Budget gebe es nicht. „Der Lauf ist nicht darauf ausgelegt, einen großen Gewinn zu erzielen.“ Stattdessen gehe es vielmehr darum, Spaß zu haben und den Tourismus in Trendelburg zu stärken.

Auch wenn keine spezielle Vorbereitung für den Lauf notwendig sei, können Interessierte jeden Sonntag am Training der Trailwoodrunners teilnehmen. „Hier gibt es die Möglichkeit, das ein oder andere Hindernis auszuprobieren“, sagt Jahnke. (Annika Beckmann)

Für die Teilnehmer gibt es eine Medaille, Stirnlampen und Snacks Am Samstag, 28. Oktober, findet der Halloween-Run in Trendelburg statt. Ab 16.30 Uhr ist das Veranstaltungsgelände am Europaplatz an der Diemelbrücke für die Besucher geöffnet.

Ab 18.15 Uhr starten die Läufer auf der Vier-Kilometer- Strecke, ab 19 Uhr beginnt der Lauf für die Acht-Kilometer-Distanz. Der Halloween Run endet um 22.30 Uhr.

Die vier Kilometer lange Strecke eignet sich für Kinder von sechs bis 16 Jahren. Sie zahlen 7,50 Euro für die Teilnahme. Kinder bis zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Mit dem Familyticket für 22,50 Euro können ein Erwachsener und ein Kind die kleinere Route laufen. Jedes weitere Kind kostet zusätzlich 7,50 Euro. Erwachsene, die vier Kilometer laufen wollen, zahlen 17,50 Euro. Jugendliche ab 14 Jahren können die Acht-Kilometer lange Tour bestreiten. Die Startgebühr beträgt hier 22,50 Euro. In den Ticketpreisen sind eine Medaille, eine Stirnlampe, ein Getränk und ein kleiner Snack vom Versorgungsstand sowie ein Finishergetränk im Ziel enthalten. Anmeldungen sind bis 15. Oktober möglich unter halloweenrun-trendelburg.de.