Kühe und Schafe behinderten Zugverkehr zwischen Kassel und Warburg

Trendelburg. Gleich zweimal haben ausgebüxte Weidetiere für Verspätungen im Bahnverkehr auf der Strecke Kassel-Warburg gesorgt.

Wie die Bundespolizei meldete, wurden zunächst beim Trendelburger Stadtteil Eberschütz am Samstag gegen 7.30 Uhr sieben Rinder im Bereich der Bahnanlagen beobachtet. Daraufhin mussten die Züge in dem Streckenabschnitt langsamer fahren. Der Halter konnte seine Tiere unbeschadet einfangen, teilte die Polizei weiter mit. Vier Züge hatten dadurch insgesamt 66 Minuten Verspätung.

Im zweiten Fall wurden ebenfalls bereits am Samstag gegen 10 Uhr Schafe an den Bahngleisen zwischen Immenhausen und Mönchehof gemeldet. Auch dort mussten die Züge langsam fahren. Bundespolizisten fingen die Tiere ein. Die Schafe verursachten größere Betriebsbeeinträchtigung: Hier mussten 20 Züge langsamer fahren und hatten so insgesamt 128 Minuten Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt in beiden Fällen und hat gegen die Halter Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei rät Tierhaltern dringend, die Tiere mit genügend Futter und vor allem Wasser zu versorgen. Weide und Zäune sollten ständig kontrolliert werden, um das Ausbrechen zu verhindern. Die Polizei leite bei „vorwerfbarem Verhalten“ des Halters Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Außerdem könne es zu zivilrechtlichen Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen kommen. (nh/ber)

Rubriklistenbild: © Fredrik Von Erichsen/dpa