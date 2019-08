Kulturgemeinschaft feiert die tolle Knolle

Kartoffelfest in Trendelburg: Hier beteiligen sich Tim (5 Jahre), Max (3) mit Mutter Denise Kettenberger aus Bad Karlshafen sowie Ole Luleich (12) aus Trendelburg beim Kartoffellesen.

Zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren hatte die Trendelburger Kulturgemeinschaft am Wochenende wieder zum Kartoffelfest eingeladen. Dazu hatten sie einen Kartoffelacker vorbereitet. Das gute Wetter nutzten viele Menschen zum Besuch des Festes.

Dominik Grohmann, der das Fest moderierte, und sein Vater Wilfried Grohmann aus Exen hatten seit Mai mit Kartoffellegen und Unkraut jäten auf dem Acker hinter der Kulturhalle zu tun. Am Samstag kamen historische Erntemaschinen zum Einsatz. Zum Kartoffelausgraben fuhr Klaus Witzel aus Trendelburg mit seinem Deutz 40 Kartoffelvollernter von 1959 über das Feld.

Für die Kinder war es ein großes Vergnügen, dabei zu sein und die Kartoffeln aufzulesen. Anschließend kamen die Knollen in eine alte, aber immer noch funktionstüchtige Sortiermaschine. So konnte sich anschließend jeder einen kleinen Vorrat an Kartoffeln mitnehmen.

Beim Tisch mit Kartoffeldruck war ein Angebot zum Mitmachen, das viele Kinder gern nutzten. Mit Stoffdruckfarbe und Kartoffeln als Stempel bedruckten sie Stofftaschen als bleibende Erinnerung. Beliebt waren natürlich auch die angebotenen leckeren Kartoffelpuffer. Ein weiterer Programmpunkt war das Schauhüten: Das zeigte Kreismeister Thomas Köster aus Friedrichsfeld mit 30 Tieren. Köster führte vor, wie sein Hund die Schafe im Gehege hält und über eine Brücke treibt.

In einer Ausstellung zeigten Arthur Brede (Niedermeiser) und Daniel Raude (Altendorf bei Naumburg) moderne sowie historische Schlepper und Mähdrescher.