Langenthaler Schützen feierten drei Tage lang das „andere Schützenfest“

Von: Tanja Temme

Im Gleichschritt: Beim Parademarsch wirkten auch die Musiker des Langenthaler Spielmannszuges mit. Alle Teilnehmer – wie auch die örtliche Schützenkompanie – hatten im Vorfeld dafür fleißig geübt. © Tanja Temme

Die Langenthaler Schützen feierten wieder ihr „anderes Schützenfest“ mit Parademärschen und dem Festumzug der Frauen.

Langenthal – König und Hofstaat haben sie nicht, dafür aber Parademärsche, Böllerschüsse und einen Zapfenstreich: Wenn der Langenthaler Schützenverein zum jährlichen Schützenfest lädt, wird Tradition mit moderner Unterhaltung verbunden. Von Samstag bis Montag stand das Kirschendorf einmal wieder Kopf – vom Einschießen am Schützenstein bis zum gestrigen Stimmungsabend der Frauen ging im Trendelburger Stadtteil die Post ab.

An Höhepunkten mangelt es bei dem „anderen Schützenfest“, wie die Veranstaltung überschrieben ist, nicht. Dazu zählt auch der sonntägliche Umzug durchs Dorf, bei dem dieses Mal neben den Gastgebern sechs weitere Schützenvereine teilnahmen. Auch drei Musikzüge sowie Vertreter von der Feuerwehr und dem Sportverein machten bei der Tour durch Langenthals Straßen mit.

Schützenfest der Langenthaler: Oberst Gustmann gibt seinen Posten ab

Wie es die Tradition verlangt, wurde der Oberst der Schützenkompanie Carsten Gustmann vor dem Zug an seinem Heim abgeholt. Das war übrigens das letzte Mal, denn Carsten Gustmann gibt den Führungsposten kommendes Jahr an Hendrik Baumann ab. „Ich mache das nun schon zehn Jahre – jetzt sind mal die Jüngeren dran“, erklärte der 53-Jährige.

Baumann hatte in den vergangenen Jahren das Amt des Adjutanten ausgeführt, bei dem er sowas wie die rechte Hand des Oberst war. „Ich freue mich, zukünftig der oberste Repräsentant des Schützenfestes zu sein“, sagte der 40-Jährige.

Da er selbst nicht in Langenthal wohnt, wird es beim Ablauf künftig einige Änderungen geben. Verraten wollte er dazu noch nicht allzu viel: „Auf jeden Fall wird der Umzugsauftakt an einer zentraleren Stelle stattfinden.“ Dass es im Lauf der langjährigen Festtradition schon immer mal Veränderungen gegeben hat, daran konnte sich auch Besucher Jörg Alberding erinnern: „Als mein Opa vor Jahrzehnten Oberst war, sind die Schützen noch mit Pferden beim Umzug durch den Ort gezogen.“

Start beim Oberst: Wie immer wurde Oberst Carsten Gustmann an seinem Haus von vielen befreundeten Schützen sowie Musikzügen abgeholt. © Temme, Tanja

Wie lange man in Langenthal tatsächlich schon Schützenfeste feiert, kann nur vage bestimmt werden. „Es gibt Quellen, die belegen, dass wir hier schon 1870 eine Art Heimat-Schützenfest gefeiert haben“, erzählte Hendrik Baumann. Weiterhin belegten Fotos und Schriftstücke, dass man schon vor dem Zweiten Weltkrieg das Fest mit dem Oberst und einer Frauenkompanie gefeiert habe.

Doch warum gibt es eigentlich in dem kleinen Dorf am nördlichen Rand von Hessen keinen Schützenkönig? „Wir vermuten, dass in dem armen Bergdorf für einen derartigen Luxus nie genügend Geld vorhanden war“, erzählte Baumann. Dass das Fest einen starken militärischen Charakter hat, liegt wahrscheinlich an der besonderen Lage des Dorfes. Direkt an der Grenze zum Erzbistum Paderborn musste man sich einst mit Söldnern oder einer eigenen Landwehr gegen Übergriffe verteidigen, so die Vermutung.

Nach Zapfenstreich, Umzug und Parademarsch hatten dann die Frauen am letzten Festtag in Langenthal das Sagen: Frischvermählte Damen, Silber- und Goldbräute zogen gestern in ihren Festkleidern ebenfalls durch den Ort und zeigten, dass auch sie eine gute Figur beim Parademarsch machen. (Tanja Temme)

Ehrungen beim Langenthaler Schützenverein Beim großen Zapfenstreich des Musik- und Spielmannszuges Langenthal und des örtlichen Schützenvereins am Samstagabend wurden langjährige Mitglieder des Schützenvereins Einigkeit geehrt. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Hans-Jürgen Baumann, Karl-Heinz Behrend, Richard Behrend, Horst Bönning, Wilfried Hankel, Hans-Dieter Henze, Rudi Homik, Alfred Kuhlmann, Uwe Ries und Dieter Trittner.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Burghard Berger, Dieter Busch, Harald Busch, Michael Dreißig, Regina Ebbrecht, Elke Herbort und Klaus Herrmann.