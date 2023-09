Mit dem Ohr in Geschichten eintauchen: Audiopfad für die Trendelburger Kernstadt eingeweiht

Von: Annika Beckmann

Teilen

Bei der zweiten Station geht es unter anderem um die Siechenkirche: (von links) Rathausmitarbeiterin Anna-Lena Sprenger, Bürgermeister Martin Lange und Künstlerin Annette Hänning präsentieren den neuen Audiopfad in Trendelburg. © Annika Beckmann

Eine ruhige, melodische Frauenstimme legt sich über leise Hintergrundmusik: „Hier im Städtchen Trendelburg findest du verträumte Winkel, idyllische Dorfplätze, liebevoll erhaltenes Fachwerk und historische Baudenkmale.“

Trendelburg – Mit diesen Worten beginnt die erste Station des neuen Audiopfads in Trendelburg, die den Zuhörer direkt in die Stadtgeschichte des Ortes eintauchen lässt.

Freischaffende Künstlerin erzählt die Geschichten des Ortes

Die Frau, die hinter den aufwendig aufbereiteten Geschichten steckt, ist die Künstlerin Annette Hänning aus Warburg. An sechs Stationen erzählt die freischaffende Theaterdarstellerin mit einer Prise Humor unter anderem, inwiefern drei Riesinnen an der Entstehung Trendelburgs beteiligt waren, was es mit dem ältesten Schwimmbad des Ortes auf sich hat und welche mystische Geschichte sich hinter dem Diemelnix verbirgt.

Währendessen kann man den Blick über die Landschaft schweifen lassen – an mehren Stationen laden Bänke zum Verweilen ein. Verbunden mit realistischen Hintergrundgeräuschen wird der Pfad zu einem echten Hörerlebnis.

Eigenhändige Recherche und Anregungen von „Ritter Dietrich“

Genau das war auch Hännings Ziel: „Ich wollte keine Geschichten mit Zahlen und Fakten entwickeln, sondern einen Spannungsbogen aufbauen, sodass die Leute gerne zuhören.“ Um Hännings gestalterisches Talent und das geschichtliche Wissen zu vereinen, traf sie sich mit Dieter Uffelmann, der als „Ritter Dietrich“ Stadtführungen anbietet.

„Er hat ein unerschöpfliches Reservoir an Wissen über Sagen, Märchen und Mythologie“, berichtet Hänning. Er habe ihr viele Anregungen geben können. Darüber hinaus habe sie auch eigenhändig recherchiert, um die Geschichten vorzubereiten. Die Audioproduktion und Konzeption des Pfads lagen dabei vollständig in ihrer Hand.

Hänning hat den Audiopfad selbst konzipiert und war für Audioproduktion zuständig

„Ich habe die einzelnen Sequenzen eingesprochen und die Musik hinzugefügt“, sagt Hänning. Trendelburgs Bürgermeister Martin Lange ist schon länger überzeugt vom Talent der Warburgerin: „Ich habe in Wülmersen das Konzept des Audiopfads kennengelernt.“ Hänning habe es dort geschafft, einen Erlebnischarakter zu erzeugen.

Da sei die Idee entstanden, einen solchen Audiopfad auch in Trendelburg zu etablieren. „Es gibt Geschichten aus alten Schriften, die viele Menschen noch gar nicht kennen“, sagt Lange. Der Audiopfad solle allerdings nicht in Konkurrenz zu den bereits bestehenden Stadtführungen treten. „Der Pfad ist ein ergänzendes Angebot und bietet Informationen, die es bei den regulären Stadtführungen nicht gibt“, erklärt Rathausmitarbeiterin Anna-Lena Sprenger.

Beliebiger Einstieg an den Stationen möglich

Der Hörer sei außerdem nicht dazu gezwungen, die Stationen nacheinander abzugehen, stattdessen ist ein beliebiger Einstieg möglich. Hinter dem Audiopfad stecke einiges an Arbeit. Neben den technischen Aspekten mussten die Tafeln designt und einbetoniert werden.

Die Mühe zahle sich allerdings bereits jetzt aus: „Alle, die den Pfad bisher gelaufen sind, hätten ihn sich nicht so stimmungsvoll vorgestellt“, sagt Lange. Obwohl die Schilder noch nicht lange angebracht seien, habe es bereits positives Feedback gegeben. (Annika Beckmann)

Begehung des Audiopfads ist über App oder Homepage möglich Der Zugriff zum Audiopfad ist denkbar einfach. Bei den einzelnen Stationen kann ein Qr-Code mit dem Smartphone gescannt werden. Anschließend gelangt der Hörer auf die Website guidemate, unter welcher der Audiopfad unter dem Namen „Audiopfad Trendelburg- Stadtgeschichte(n) zum Hören“ abrufbar ist. Auf der Website ist auch eine Karte zur Strecke zu finden, die aber auch vor Ort auf jedem Schild abgebildet ist. „Für die gesamte Strecke benötigt man etwa eine Stunde, wenn man sie in Ruhe läuft und sich alle Stationen anhört“, sagt Rathausmitarbeiterin Anna-Lena Sprenger. Das gesamte Hörerlebnis dauere etwa 36 Minuten und sei aufgrund der kurzen Strecke auch für Menschen geeignet, die nicht gut zu Fuß sind. Die reine Laufstrecke betrage etwa eine Viertelstunde. Die erste Station beginnt am Rathaus und führt die Hörer entlang der äußeren Stadtmauer bis hin zur Burg. Von dort aus geht es ein kleines Stück den Schmetterlingssteig entlang, bis der Pfad am Brunnen auf Höhe des Rathauses endet. Die Begehung sowie das Herunterladen der guidemate-App sind kostenlos.