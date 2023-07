Musik im alten Pfarrgarten in Deisel: Urlaubsgefühle mit Max Bodenmüller und Duo „Entre-Nous“

Von: Gitta Hoffmann

Einfach nur schön: Das gelungene Konzert von Entre-Nous und Max Bodenmüller und das schöne Ambiente im alten Pfarrgarten bescherten den Gästen einen wunderbaren Abend. © Gitta Hoffmann

In angenehmer Gesellschaft an einem lauen Sommerabend bei einem guten Glas Wein im Garten zu sitzen – was gibt es Schöneres? Wenn dazu noch gute Livemusik gespielt wird!

Deisel – Gemeinsam mit dem Hofgeismarer Musiker Max Bodenmüller stimmte das Duo Entre-Nous (Thorsten und Ghislaine Seydler) auf den Sommerurlaub ein. Französische Chansons bekannter Musiker wie Jaques Brel, Camille Dalmais und Serge Gainsbourg kamen mal melancholisch, mal schwungvoll und auch jazzig oder südamerikanisch daher und boten auch Raum für Eigenkompositionen, wie etwa „Little Man“ von Max Bodenmüller.

Dessen volle, tiefe Stimme bot einen reizvollen Kontrast zu der frischen attraktiven Stimme von Ghiselaine Seydler, die zu jedem Lied eine Einleitung gab und zum Beispiel vom Lieblingsort der Frauen berichtete: dem Schuhladen.

Nachdenkliche und lustige Texte

Die kleinen Erläuterungen zu den Liedern erleichterten es auch denjenigen, die der französischen Sprache nicht mächtig sind, ihre Inhalte zu verfolgen. Darüber hinaus befinden sich die meisten Übersetzungen auf der Homepage des Duos. Es lohnt sich, diese nachzulesen, sind die Texte doch traurig, nachdenklich, aber auch lustig und voller Wortwitz.

Aber auch der rein musikalische Genuss reichte aus, um den Abend zu einem Erfolg werden zu lassen. Die gute Musik, das stimmungsvolle Ambiente im alten Pfarrgarten und die entspannte Atmosphäre lassen auf eine baldige Wiederholung hoffen. (Gitta Hoffmann)