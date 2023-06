Neues mit Altem verbinden: Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Gottsbüren ist abgeschlossen

Sanierung

+ © Natascha Terjung Alles neu: Bürgermeister Martin Lange (links) und Gottsbürens Ortsvorsteher Andreas Haupt sitzen auf den neuen Treppenstufen vor dem sanierten Dorfgemeinschaftshaus in Gottsbüren. © Natascha Terjung

Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Gottsbüren ist abgeschlossen. Neben vielen Neuerungen kam während der Arbeiten auch etwas Altes zum Vorschein.

Gottsbüren – Das Dorfgemeinschaftshaus in Gottsbüren ist kaum wiederzuerkennen: Die in die Jahre gekommenen Innenräume des Gebäudes an der Schulstraße wurden mit viel Schweiß und Tatendrang auf Initiative von Ortsvorsteher Andreas Haupt saniert. „Nun sind die Räume freundlich und hell“, beschreibt Bürgermeister Martin Lange die Atmosphäre in den neu gestalteten Räumen. Das haben die Gottsbürener mit viel Eigenleistung und Spenden geschafft: „Ohne die engagierten Helfer hätten wir das Haus so nicht sanieren können“, sagt Haupt.

Mehr als 30 Helfer und rund 516 Stunden Arbeit zählt der Ortsvorsteher. Auch die Stadt Trendelburg war an der Sanierung beteiligt und kümmerte sich unter anderem um die Planung. Mit 125 000 Euro war die Sanierung veranschlagt, rund 63 Prozent Förderung kam aus dem Dorfentwicklungs-Programm (IKEK). „Bei den Kosten ist es jedoch nicht geblieben“, berichtet Lange. Wie hoch die Summe nun genau ist, wollte er noch nicht verraten – die endgültige Summe stehe noch nicht ganz fest.

Hilfe gab es auch von Vereinen und Unternehmen aus der Umgebung: Der Ortsbeirat hat 7000 Euro Geldspenden und Sachspenden mit einem Wert von 500 Euro bekommen, erzählt Haupt. Von den Spenden habe man zum Beispiel eine neue Theke und einen Getränkekühlschrank für den großen Raum anschaffen und bauen können. „Das wäre sonst nicht möglich gewesen“, meint Haupt.

+ Viel zu tun gab es im großen Saal. Bei den Arbeiten kam die alte Tafel zum Vorschein. © Andreas Haupt/nh

Doch bevor die neue Theke überhaupt in das Dorfgemeinschaftshaus an der Schulstraße einziehen konnte, hatten die Helfer viel zu tun. Im Mai vergangenen Jahres hat Andreas Haupt mit zwei weiteren Helfern die Sanierung begonnen. Dabei wurden erst einmal Arbeiten an den elektrischen Leitungen vorgenommen. „Teilweise lagen die Kabel kreuz und quer“, berichtet Haupt.

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Gottsbüren abgeschlossen: Erinnerung an Dorfschule

Auch die alten Tapeten von den Wänden zu kratzen ist eine langwierige Aufgabe gewesen – vor allem in dem kleinen Nebenraum seien die Helfer auf mehrere Lagen Tapete gestoßen. „Im Saal kam uns sogar der Putz entgegen“, erzählt Andreas Haupt. Dasselbe passierte, als man die Heizungen wieder fest anschrauben wollte. Daher wurden die Malerarbeiten von einer Firma erledigt, „damit es einmal richtig gemacht ist“, erklärt der Ortsvorsteher.

Doch damit waren die Arbeiten noch nicht beendet: Die Decken sowie die Außentreppe und die Tür wurden erneuert. Im Flur mussten der marode Estrich ausgetauscht und neue Fliesen verlegt werden.

+ Hell und freundlich: So sieht der große Saal nach der Sanierung aus. © Privat

Zwischen all den neuen Böden und Wänden fand jedoch auch noch etwas Altes Platz im Dorfgemeinschaftshaus: Bei den Malerarbeiten kam eine alte Tafel zum Vorschein – kein Wunder, das Dorfgemeinschaftshaus war schließlich früher eine Schule. Die alte Tafel wurde nun mit neuem Tafellack gestrichen und ist für Andreas Haupt neben der Theke das Highlight im Saal.

Und die – und natürlich die neu gestalteten Räume – sollen am kommenden Samstag, 17. Juni, bei einem Tag der offenen Tür eingeweiht werden. Wer möchte, kann sich das sanierte Dorfgemeinschaftshaus an diesem Tag von 13 bis 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen anschauen. (Natascha Terjung)