Wenn Tiere therapieren: So können Pferde Kindern mit Rechenschwäche helfen

Rechnen lernen mit Pferden? Auf einem Hof im Landkreis Kassel ist das möglich. Dort erhalten Kinder mit Rechenschwäche und Lernblockaden tierische Unterstützung.

Deisel - Pädagogin Dr. Julia Rasche will mit ihren Pferden Kindern helfen, die unter einer Rechenschwäche leiden. Die besondere Therapie, die sie als Einzige im Kreisteil Hofgeismar anbietet, findet auf Rasches Hof im Trendelburger Stadtteil Deisel statt. Dort hat die Mathematiklehrerin der Sieburgschule in Bad Karlshafen aus ihrer Liebe zu Pferden und ihrer akademischen Ausbildung in Mathematik und Erziehungswissenschaften ihre Berufung gefunden.

Doch worum geht es eigentlich beim Lernen mit Pferden? „Die positiven physischen und psychischen Wirkungen des Reitens auf den menschlichen Organismus sind vielfach nachgewiesen“, sagt Rasche. Außerdem habe eine Studie von 2017 gezeigt, dass Reiten die kognitiven Fähigkeiten bei Kindern steigere und zu einer verbesserten Lernfähigkeit beitragen könne.

Kinder lernen Mathe: Pferde vermitteln Geborgenheit und Vertrauen

Um das besondere Training anbieten zu können, hat die Deiselerin vor drei Jahren eine Ausbildung in Österreich absolviert. Neben jungen Menschen mit Dyskalkulie kommen auch Kinder mit grundlegenden mathematischen Schwierigkeiten und auch Kinder mit Lernblockaden zu ihr. Manchmal gibt es aber auch Ausnahmen: Der achtjährige Moritz Kohlhund aus Sielen leidet unter einer starken Körperspannung. Er versucht hier, diese in den Griff zu bekommen.

Da in der Schule in Mathe gerade die 7er-Reihe dran ist, die er noch nicht so gut drauf hat, wird diese ganz nebenbei auch wiederholt. Dafür sitzt er auf der American-Quater-Horse-Stute Tina, die ihn mit viel Ruhe über den Reitplatz trägt. „Was ist acht mal sieben?“, fragt seine Therapeutin. Sie reicht ihm eine Rechenkarte, auf die er dann das Ergebnis schreibt. Der vierbeinigen „Co-Trainerin“ sind die Ergebnisse natürlich egal. Das stattliche Pferd vermittelt vor allem Vertrauen und Geborgenheit sowie ein Gefühl von Getragenwerden und Stärke.

Gegen Rechenschwäche Kindern: Stress soll durch Pferde reduziert werden

Wieso die Lernvermittlung mit Pferden so gut funktioniert, hat Rasche schnell erklärt: „Durch die Schrittbewegung des Pferdes entstehen dreidimensionale Bewegungsimpulse, die je nach Pferd mehr das sympathische oder das parasympathische Nervensystem aktivieren. Somit werde Stress reduziert und die Lernleistung verbessert.“

Grundsätzlich liegt der Pädagogin das Wohlergehen der Kinder sehr am Herzen. „Wenn sie bei mir ankommen, schaue ich erstmal, was sie an diesem Tag genau für Bedürfnisse haben.“ So könne es sein, dass manchmal das Rechnen in den Hintergrund rücke, sie mit dem jeweiligen Kind vor allem Entspannungsübungen mache. Aktuell arbeitet sie auch mit der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen in einer Kooperation, so Julia Rasche.(Tanja Temme)

