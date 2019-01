Rakete ins Gesicht: Trendelburger verliert Auge an Silvester

Ein 65-jähriger Mann aus Eberschütz (Kreis Kassel) hat an Silvester ein Auge verloren, weil ihn eine Feuerwerksrakete im Gesicht traf. Die Kriminalpolizei ist noch unsicher, ob es sich um ein Versehen oder eine gezielte Attacke handelte.

Kurz nach Mitternacht hatte eine Rakete den Mann am Kopf getroffen. Zunächst hatte es noch geheißen, der Mann sei leicht verletzt worden. Am Freitag berichtet die Polizei jetzt von schweren Verletzungen. Der Mann hat bei dem Vorfall eines seiner Augen verloren.

Ob es sich um einen Unfall handelt oder jemand die Rakete absichtlich in die Richtung des Opfers gelenkt hatte, muss von der Polizei noch ermittelt werden. Laut Sprecher Jürgen Wolf waren Beamte in den vergangenen Tagen in Eberschütz unterwegs, um mögliche Zeugen zu befragen.

Zeugen wollen gesehen haben, wie die Rakete aus einiger Entfernung waagerecht abgeschossen worden war und den Mann traf, der mit seinen Angehörigen vor dem Haus stand. Aus diesem Grund haben nun die Beamten der Kasseler Kripo die Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Körperverletzung aufgenommen.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561/9100 in Verbindung zu setzen.

