Saft zum Probieren gab's beim Apfelfest in Deisel

Vielseitiges Angebot: Ingrid Renk kaufte Äpfel am Stand von Gärtnermeister Marcus Koch. Er präsentierte neben Kulturäpfeln auch ausgefallene Kartoffelnsorten.

Deisel. Bestens besucht war das Apfelfest in Deisel, das am Sonntag vor der Kirche auf dem Dorfplatz stattfand. Alle Sitzplätze waren besetzt und die Besucher ließen die gute Stimmung auf sich wirken.

Musikalische Unterhaltung gab es vom Musikzug, der mitten im Geschehen seinen Platz eingenommen hatte.

Direkt nebenan presste Bernd Köster frischen Apfelsaft, den Jeder kostenlos probieren konnte. Die Äpfel stammten von einer Streuobstwiese im Ort und dank des ausreichenden Sonnenscheins in diesem Jahr war der Saft auch sehr schmackhaft.

Gegenüber hatte Gärtnermeister Marcus Koch seine breite Palette an Apfelsorten, sowie ausgefallene rote und blaue Kartoffeln, ausgebreitet. Begehrt waren seine Kultursorten wie der Gravensteiner bei Ingrid Renk, die aus Grebenstein vorbeigekommen war.

+ Frisch gepresst: Heimatvereinsvorsitzender Bernd Köster schenkte Apfelsaft aus, den Jeder kostenlos probieren durfte, wie hier Festbesucherin Irene Sedlacsek. © Harald F. Schmidt

Carla Bitsch kam mit ihrem Stand „Pädagogik mit Schatten und Licht“, an dem eigene Bilder kreiert werden konnten, bei Kindern besonders gut an. Sie hatte unterschiedliche Utensilien wie Gürtelschnallen, alltägliche Kunststoffteile oder Pfeifenputzer zur Verfügung gestellt, die auf einer Glasplatte angeordnet, gescannt und ausgedruckt ein kleines Kunstwerk ergaben. Alles konnte immer wieder neu zusammengestellt werden. Vier Familien boten Kindern bei ihrem Spielzeugflohmarkt viele Waren an.