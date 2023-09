Schätze für kleines Geld: Dorfflohmärkte in Friedrichsfeld und Ostheim

Von: Gitta Hoffmann

Teilen

Geschickt ließ Laura Radtke (rechts) die großen Seifenblasen in Friedrichsfeld fliegen, die Elke Radtke für die Kinder bereitgestellt hatte. Auch Fina Damm (links) und Majvi-Lou Radtke zauberten zerbrechliche Schönheiten hervor. © Hoffmann, Gitta

Flohmärkte sind toll. Man kann dort nicht nur all die Dinge an den Mann bringen, die schon lange ein ungenutztes Dasein fristen, zum Wegschmeißen aber immer noch viel zu schade sind. Man kann all die Schätze für kleines Geld bekommen, die man schon immer mal haben wollte. Oder von denen man gar nicht wusste, dass man sie wollte.

Friedrichsfeld/Ostheim – In Friedrichsfeld fand am Wochenende bereits zum zweiten Mal der Dorfflohmarkt statt. Im Gegensatz zum Vorjahr war das Wetter gut – und so konnten die Jäger und Sammler an Häusern und auf Höfen fündig werden. Vom Bollerwagen bis zum Katzenspielzeug gab es vieles, was das Herz begehrt.

Mit der Resonanz des Flohmarkts zufrieden

Die Friedrichsfelder waren mit der Resonanz zufrieden, auch wenn diese niedriger als im verregneten Vorjahr war. Das mag an der Konkurrenz in der Region gelegen haben. Zum einen lockte das Mittelalter-Spectaculum viele Besucher in den Tierpark. Aber auch in Ostheim fand ein Dorfflohmarkt statt.

Ludwig Rüdiger fuhr die Gäste mit dem Bürgerbus zu den Ständen. © Hoffmann, Gitta

Dort waren die Anbieter größtenteils begeistert: „Ich wollte so viel verkaufen, dass wir im Urlaub mal schön essen gehen können“, sagte eine Dame. Und ergänzte dann lachend: „Aber so viel können wir gar nicht essen.“

Große Auswahl: Über den ganzen Ort verteilt, nahmen knapp 30 Stände in Ostheim am ersten Dorfflohmarkt teil. © Gitta Hoffmann

Knapp 30 Stände beim Ostheimer Dorfflohmarkt

An anderer Stelle wurde erzählt, dass der Mann des Hauses dem Flohmarkt gegenüber sehr skeptisch eingestellt gewesen sei. „Er musste sich eines Besseren belehren lassen“ grinste seine Frau und ergänzte, dass die Premiere des Ostheimer Dorfflohmarktes auf jeden Fall gelungen sei. Der Erfolg des Marktes mit knapp 30 Ständen mag auch daran gelegen haben, dass nicht nur die Stände sehr gut ausgeschildert und leicht zu finden waren. Auch der Bürgerbus aus Liebenau verkehrte als Shuttle und erleichterte es so, die langen Wege zu überbrücken.

„Wichtig ist eigentlich gar nicht, wie viel wir verkaufen“, sagte ein Anwohner. „Es macht einfach Spaß, zusammen zu kommen und nette Gespräche mit den Nachbarn und Kunden zu führen.“ (Gitta Hoffmann)