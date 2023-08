Schilder an der B83 in Trendelburg gestohlen – Gefahr für Biber?

Tierschutz

Im vergangenen Jahr wurden zwei Biber beim Überqueren der B83 in Trendelburg getötet. Nun wurden die Hinweisschilder gestohlen.

An der Diemel zwischen Deisel und Trendelburg leben Biber. Schilder, die an der B83 darauf hinweisen, wurden jetzt gestohlen. 2022 kamen zwei Tiere dort um.

Trendelburg – Der Biber ist seit dem vergangenen Jahr auch am Unterlauf der Diemel zurück. Zwischen Trendelburg und Deisel hat der große Nager auch in diesem Sommer wieder Spuren hinterlassen. Zu seinem Schutz haben Naturschützer zusammen mit dem Bauhof der Stadt Trendelburg wieder einen über 100 Meter langen Schutzzaun an den Leitplanken der B 83 aufgestellt. Der soll verhindern, dass die Tiere auf die Straße gelangen. Vergangenes Jahr waren ein Muttertier und ein Jungtier beim Überqueren der B83 von Autos tödlich verletzt worden. Die Biber wollten sich auf einem gegenüber liegenden Feld mit frischen Maiskolben versorgen.

Begleitend dazu ließ Hessen Mobil auf Anordnung des Landkreises und in Absprache mit dem Regierungspräsidium Kassel als Obere Naturschutzbehörde in beiden Fahrtrichtungen wieder Warnschilder aufstellen. Unter dem Verkehrszeichen 101 (Achtung Gefahrenstelle) wurde das Zusatzschild Biber angebracht.

Biber-Schilder an der B83 in Trendelburg gestohlen: Landkreis stellt Strafanzeige

Doch offenbar gibt es Menschen, denen dieser Hinweis nicht passte. Denn an beiden Verkehrszeichen ist der Hinweis auf die Biber abmontiert worden. „Unsere Straßenmeisterei geht davon aus, dass die Schilder geklaut worden sind“, sagt Landkreis-Sprecherin Alia Shuhaiber. „Deshalb haben wir bereits Strafanzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt.“ Bei einer solchen Tat handele es sich um einen unerlaubten Eingriff in den Straßenverkehr. Das sei eine Straftat, so Shuhaiber.

+ „Vorsichtig fahren, bremsbereit sein“ – darauf weist das Verkehrszeichen 101 hin, das an der B 83 zwischen Deisel und Trendelburg in beiden Richtungen steht. Nun sind die beiden Zusatzschilder mit dem Schriftzug „Biber“ verschwunden. © Gerd Henke

Die Straßenmeisterei werde umgehend neue Hinweisschilder mit der Aufschrift Biber anbringen. Diese Schilder seien übrigens ein Novum im Landkreis gewesen, sagt die Kreissprecherin.

Biber sind nach den südamerikanischen Wasserschweinen (Capybaras) die zweitgrößten Nagetiere der Erde. Der europäische Biber ist nach der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie besonders geschützt. Einschließlich des Schwanzes, „Kelle“ genannt, werden Biber bis zu einem Meter lang und rund 18 Kilogramm schwer. Aufgrund seines dichten Fells und seines essbaren Fleisches wurde er früher intensiv bejagt und beinahe ausgerottet. Durch Schutzmaßnahmen erholen sich die Bestände langsam wieder. Biber können mit Baumstämmen und Pflanzenmaterial dichte Dämme bauen. Damit wollen sie den Wasserspiegel über dem Eingang zur Biberburg konstant halten. Das schützt sie vor Fressfeinden. Biber sind ausschließlich Pflanzenfresser. (Gerd Henke)