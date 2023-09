Spaß am Boden und in der Luft: Flugplatzfest am Hölleberg

Von: Markus Löschner

Teilen

Ein Motorflugzeug zog am Samstag den zweisitzigen Segelflieger – selbst mit einem Elektroantrieb ausgestattet – in die Luft. © Markus Löschner

Zwei Tage besten Wetters lockten neben Pilotinnen und Piloten mit vielen unterschiedlichen Fluggeräten vor allem wieder unzählige Besucherinnen und Besucher auf den Hölleberg. Mehr als 50 Gastmaschinen und 200 Starts und Landungen sind bei guten Bedingungen zum Flugplatzfest keine Seltenheit.

Langenthal – Wer einmal die Umgebung aus der Luft erleben wollte, hatte für Rundflüge die Qual der Wahl – zwischen Hubschrauber, Tragschrauber, einem zweisitzigen Segelflugzeug des Luftsportvereins Hofgeismar und natürlich den Maschinen der Hölleberg-Piloten vom Kiebitz über Ultraleichtflieger bis zur Cessna.

Dornier DO 27 aus Bad Gandersheim zu Gast

Außerdem war wieder die historische Dornier DO 27 aus Bad Gandersheim zu Gast. Das Aufklärungs- und Sanitätsflugzeug war 1959 das erste Flugzeug, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaut wurde. Vier bis sechs Personen finden in der Maschine Platz. Beim Start werden sie mittels eines 6-Zylinder-Boxermotors mit 270 PS auf eine Reisegeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern gebracht.

Beliebt und berühmt war die Dornier vor allem wegen ihrer Kurzstart- und Landeeigenschaften. Die gut 500 Meter lange Grasbahn auf dem Hölleberg reicht ihr bei weitem. Nicht so genügsam wie die leichteren Motorflieger ist die Do 27 allerdings beim Spritverbrauch: 60 Liter pro Stunde benötigt sie und kommt mit einer Tankfüllung mehr als 1000 Kilometer weit.

Rundflüge mit der DO 27 – früher in Diensten der Bundeswehr – waren auch in diesem Jahr wieder gefragt. Hier bereitet das Begleitteam die Maschine für einen Start vor. © Markus Loeschner

Beobachtung der Starts und Landungen aus nächster Nähe

Aber auch am Boden wurde es am Wochenende niemandem langweilig. Die ständigen Starts und Landungen waren aus nächster Nähe zu beobachten. Die Vorführungen der Modellflugabteilung der Luftsportvereinigung Hölleberg bekamen viel Applaus. All das kompetent und informativ moderiert von Ralf Blessing.

Kinder konnten in der Hüpfburg toben oder mit ihren Eltern das üppige Kuchenbuffet stürmen. (Markus Löschner)