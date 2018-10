Fachwerkhaus brannte in Trendelburg: Gebäude unbewohnbar

Gebäude ist unbewohnbar: Die Feuerwehr hat am Montagmorgen einen Brand in einem Fachwerkhaus in Trendelburg-Gottsbüren gelöscht.

Am frühen Montagmorgen hat in Gottsbüren im Kreis Kassel ein Fachwerkhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand, das Gebäude ist unbewohnbar.

Der Artikel wurde zuletzt um 17.22 Uhr aktualisiert. Ein saniertes Fachwerkhaus an der Straße "Am Berg" im Trendelburger Stadteil Gottsbüren ist am Montagmorgen in Brand geraten. Die beiden Eigentümer, eine 64-Jährige und ihr 63-jähriger Partner, blieben dabei unverletzt. Auch ihr kleiner Hund erlitt keine Verletzungen. Das Paar kam bei Verwandten unter.

Gegen 8.30 Uhr brach das Feuer nach Angaben der Polizei im Schlafzimmer im ersten Stock des Gebäudes aus. Nach ersten Angaben kam es wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes zu dem Brand.

Rund 60 Feuerwehrkräfte aus dem Kreisteil Hofgeismar und der Kasseler Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Die Löscharbeiten an dem Haus aus dem Jahr 1882 dauerten bis Montagnachmittag an.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar und von innen ausgebrannt. Auch Löschwasser hatte laut Polizeiangaben das Haus erheblich beschädigt. 100.000 Euro beträgt der Schaden schätzungsweise. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

