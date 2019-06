Verrückte Verkleidungen und Figuren: Märchenfest auf der Trendelburg ist Publikumsmagnet

Trendelburg – Zu einem beliebten Publikumsmagnet hat sich das Märchenfest auf der Trendelburg entwickelt. Groß und Klein strömten in Scharen zu der Veranstaltung.

Die Besucher ließen sich wieder von Flair, Ambiente und Angebot verzaubern.

„Wenn die Autos um den Burgberg kreisen, weiß man, es ist Märchenfest auf der Trendelburg.“ Bürgermeister Lange fasste humorvoll zusammen, woran man schon vor dem Betreten der Trendelburg erkennen konnte, wie gut besucht die Veranstaltung war.

Märchenfiguren und mystische Wesen

Auch wenn Parkplätze schnell zur begehrten Mangelware wurden, ließen sich die Besucher nicht abschrecken und erklommen den steilen Berg auch zu Fuß.

+ Begeistert: Gebannt lauschten nicht nur die Kinder der Geschichte, die Albert Völkl mit seinem Figurentheater zum Leben erweckte. © Gitta Hoffmann

Belohnt wurden sie mit einem Fest wie aus dem Märchen. So fanden sich nicht nur Ritter, Könige und Prinzessinnen ein, um gemeinsam mit Rapunzel und Hausherrn Michael Schumacher zu feiern, auch hochgewachsene mystische Wesen verzauberten die Besucher in ihrer anmutigen Art.

Kinder staunen beim Figurentheater

Mit offenem Mund folgten die Kinder sowohl dem Spiel von Albert Völkls Figurentheater als auch Castellos Puppentheater. Sie nahmen ganz selbstverständlich auf den Sitzkissen Platz, die Hoteldirektor Michael Schumacher ganz unkompliziert auf Rasen und Burghof verteilt hatte. „Ich kann die Kleinen doch nicht auf dem kalten Boden sitzen lassen“, so seine einleuchtende Begründung. Denn leider ließ sich die Sonne an Himmelfahrt nicht so oft blicken.

+ Bezaubernd: Wie aus einem Märchen entsprungen wirkten dieses Gäste des Märchenfestes auf der Trendelburg. © Gitta Hoffmann

Nichtsdestotrotz lauschten die Besucher nur zu gerne den Weisen der Spielleute Irregang. Sie hielten den Atem an bei den Kämpfen der Freyschar zu Bokenrode, staunten über die Feuerkünste von Robaria und trauten sich – wie Sabine Lange, die Frau des Bürgermeisters – Kontakt zu Schlangen aufzunehmen.

Wer es aktiver mochte, schmiedete sich ein Messer oder versuchte sich als Bogenschütze. Zum Glück brauchte aber niemand auf die Jagd zu gehen, um einen leckeren Imbiss genießen zu können. Denn selbstverständlich wurde auch auf dem Märchenfest bestens für das Wohl der Besucher gesorgt.