Wasserfontänen verzaubern Diemelbeleuchtung von Eberschütz 

Bunte Fontänen, südliches Flair

+ © Tanja Temme Farbenprächtig: Die Wasserkanone war nur ein Teil der Wasserspiele, die mit bunt beleuchteten Formationen das Flussufer illuminierten. © Tanja Temme

Eberschütz. Schon sechs Jahre ist es her, dass am Eberschützer Diemelufer Wasserfontänen in die Höhe schossen. Nach der langen Pause lud der örtliche Feuerwehrverein wieder zum sommerlichen Spektakel.