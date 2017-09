Zwei Heidschnucken wurden bei Eberschütz gerissen

In Sorge: Unterhalb des Buntebergs zwischen Eberschütz und Lamerden werden Kalkmagerrasenflächen von Uli Lotze mit seiner Heidschnuckenherde beweidet. Nun ist der Schafhirte in Sorge, dass noch weitere Tiere gerissen werden.

EBERSCHÜTZ. Um die einzigartige Flora und Fauna der Kalkmagerrasen des Diemeltals zu schützen, werden diese Flächen beweidet. Mit seiner Heidschnuckenherde hilft Uli Lotze dabei, diese zu erhalten. Zwei Tiere seiner Schafe wurden vor Kurzem bei Eberschütz gerissen. Der 65-Jährige ist nun in Sorge um seine Herde.

„Am vergangenen Samstagnachmittag und am Donnerstagmorgen fand ich jeweils ein gerissenes Tier auf einer Weide unterhalb des Buntebergs zwischen Eberschütz und Lamerden“, erklärt der Grebensteiner. Beim jüngsten Vorfall war der Rissbeauftragte des Hessischen Umweltministeriums, Dieter Sellemann vor Ort. Er wollte sich aber zu dem Vorfall nicht äußern, da große Teile des jungen Böckchens weggefressen waren. Daher könne man nur spekulieren.

Laut Lotze sah auch das zuvor gerissene ältere weibliche Tier ähnlich zugerichtet aus – Euter und Hinterkeule seien nicht mehr vorhanden gewesen, berichtet er. Um Klarheit in die Sache zu bringen, was hinter dem Angriff steckt, nahm Sellemann bei dem Bock Proben im Hals- und Hinterlaufbereich – Stellen, wo der tierische Täter zugebissen hatte und sich eventuell Speichelrückstände befinden. Die Proben werden in den kommenden Wochen im Frankfurter Senckenberg-Institut ausgewertet und sowohl auf Wolf als auch auf Hund untersucht.

Im Gegenteil zu dem Rissbeauftragten hat Lotze schon eine starke Vermutung: „In beiden Fällen wurde an den Hinterläufen angegriffen, was typisch für Hunde ist.“ Dass ein Wolf seine Tiere getötet hat, kann auch Lotze nicht hundertprozentig ausschließen, dennoch geht seine Annahme stark in Richtung Jagdhund: „Bei dem ersten Tier war der Hals unversehrt, ein Wolf macht aber einen Kehlbiss – und bei dem zweiten ist der Bereich ja nicht mehr vorhanden, dafür aber die deutlichen Spuren an den Hinterläufen.“ Luchse, die inzwischen ebenfalls in unseren Gefilden in freier Wildbahn vorkommen, schließt Lotze als Täter aus, da diese ihre Beute üblicherweise versteckten.

Nicht der wirtschaftliche Schaden ist es, der den Schafhirten beunruhigt, sondern die ungewisse Zukunft: „Seit Jahren werden bei mir jährlich fünf bis sechs Tiere gerissen.“ Lotzes Vorwürfe gehen nun vor allem in Richtung Jägerschaft: „Jagdhunde brechen immer mal wieder aus, und wenn so ein Hund eine Schnucke tötet, ist das eine schreckliche Quälerei.“

Um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen und weitere Verluste in seiner Herde zu vermeiden, hat der Hirte nun Kameras installiert. Außerdem hofft er auf Augenzeugen.