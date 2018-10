Frontalzusammenstoß: Frau und Mann aus Trendelburg verletzt

Eberschütz/Hümme. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße 3210 zwischen Eberschütz und Hümme sind zwei Menschen verletzt worden.

Eine 39 Jahre alte Frau aus Trendelburg geriet mit ihrem Auto am Dienstagabend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Sie kollidierte bei regennasser Fahrbahn mit dem entgegenkommenden Wagen eines 34-jährigen Mannes aus Trendelburg. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlungen in das Krankenhaus in Hofgeismar gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.