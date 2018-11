Einen Weihnachtsmarkt mit einem ganz besonderen Flair findet man beim Trendelburger Lichterzauber. Hoch oben auf der Burg über der Diemel verwandelt sich der Burghof am Samstag, 1.12.2018, in einen romantischen Markt zwischen Licht und Schatten.

Aber nicht nur dort werden die Lichter glitzern, die Bewohner ganz Trendelburgs sind eingeladen, die Stadt erstrahlen zu lassen, indem sie Kerzen und Laternen in den Fenstern und vor den Türen entzünden. Denn der Lichterzauber setzt sich auch in diesem Jahr in der Altstadt Trendelburgs fort. Rund um das Rathaus findet man ebenfalls Hütten mit einem besonders schönen Angebot. Auf dem Markt finden sich Verkaufsstände, welche von Strickwaren, Schmuck und Deko bis hin zu leckeren, selbstgemachten Köstlichkeiten alles bieten und zum gemütlichen „Adventsplausch“ einladen. Auch die Geschäfte der Altstadt sind geöffnet. Da lohnt sich von der Burg in die Altstadt und zurück zu bummeln.

Trendelburger Lichterzauber verzaubert Stadt und Burg Der Trendelburger Lichterzauber taucht auch die Kirche in ein faszinierendes Farbenspiel. Lichterspiel: Viele der Stände sind ebenso wie die Altstadt fantasievoll geschmückt und wunderschön ausgeleuchtet. Die zauberhafte Feuerkunst-Akrobatik von Robaria kommt wärmstens an. Dieser bot im letzten Jahr beim Fackelumzug der Kinder einen spektakulären Anblick, als er auf der Burgmauer sitzend einen feuerspeienden Drachen imitierte.

Der Trendelburger Lichterzauber setzt auf Tradition und Regionalität. Die überwiegenden Aussteller sind Trendelburger Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine, aber selbstverständlich sind auch wieder Aussteller aus den benachbarten Kommunen dabei. Für die kleinen Gäste kommt der Weihnachtsmann zu Besuch im Rathaus vorbei und hat für jeden ein kleines Geschenk dabei. Ab 14 Uhr startet das Programm in dem verwunschenen Burghof und rund um das Rathaus. Auf der Trendelburg lädt Rapunzel lädt zu einer Märchenstunde im Mondlicht ein und die zauberhafte Feuerkunst-Akrobatik von Robaria sorgt für bewundernde Blicke. Währenddessen erweckt Albert Völkl mit seinem Schattenspiel Papier zum Leben und erzählt bezaubernde Geschichten. Der Burggeist lässt sich das natürlich nicht entgehen und wird auch einmal vorbei schauen. Wärmendes für Leib und Seele gibt es am flackernden Feuer. Bei Einbruch der Dunkelheit laden Ritter Dietrich und Rapunzel große und kleine Besucher ein, sie auf einer Laternenwanderung zu begleiten, die über den gesamten Markt führt. Start und Ende des Laternenumzugs ist jeweils die Burg. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich dort eine Fackel abzuholen und am Umzug teilzunehmen. Die Trendelburg selbst wird wieder märchenhaft erstrahlen und weithin sichtbar deutlich machen, wo an diesem Tage der Lichterzauber stattfindet. (zgi)