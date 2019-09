Umweltbewusstes Arbeiten und höchste Qualität aus Meisterhand „Sophie Hartmann Friseure“ am Rathaus

„Sophie Hartmann Friseure“ Vegan und Co2-neutral: Sophie Hartmann (rechts) betreibt seit Anfang August ihren eigenen Friseursalon, in dem auch die Umwelt bedacht wird. Unterstützt wird sie dabei von Claudia Hartmann. (Foto: Gitta Hoffmann)

Seit Anfang August betreibt Friseurmeisterin Sophie Hartmann ihr Unternehmen am Markt 2 in Hofgeismar. Unterstützt wird die 21-Jährige dabei von Claudia Hartmann, ebenfalls Friseurmeisterin.

Obwohl die beiden, direkt am Rathaus, die ganze Bandbreite des Friseurhandwerks anbieten – vom Schnitt über die Dauerwelle bis hin zur Haarfärbung und -verdichtung – ist hier doch etwas anders als bei anderen Friseuren der Region: „Bei uns ist alles komplett vegan – vom Shampoo bis hin zum Latte Macchiato“, lacht die Jungunternehmerin. „Darüber hinaus arbeiten wir so CO2-neutral wie möglich. Die Produktverpackungen sind aus recyceltem Kunststoff und wir bemühen uns, so viel Müll zu vermeiden wie wir können.“

Wer nun befürchtet, eine verminderte Qualität in Kauf nehmen zu müssen, irrt. „Die veganen Produkte sind vielfach besser als andere“, betont Sophie Hartmann, „außerdem legen wir sehr großen Wert auf die individuelle, sorgfältige Betreuung unserer Kunden. Dazu gehört auch, dass wir nur Produkte verwenden, die speziell auf jeden Haar- und Kopfhauttypen abgestimmt sind.“

Die Friseurmeisterinnen nehmen sich viel Zeit für ihre Kundinnen und Kunden, beraten und informieren genau. Jeder Kunde erhält einen frisch gewaschenen Umhang und wird mit sorgfältig gereinigten und desinfizierten Scheren, Bürsten und Kämmen bedient. Zu ihrem Angebot zählt unter anderem die Haarverlängerung- und verdichtung für Männer und Frauen. „Welcher Mann freut sich schon über seine Geheimratsecken?“, fragt Sophie Hartmann. „Wir können sie verschwinden lassen.“

Der größere Zeitaufwand pro Kunde, die hohe Qualität der Produkte und die Arbeit der hervorragend ausgebildeten Handwerksmeisterinnen kann man nicht zum Schnäppchen-Discounter-Preis bekommen. Doch Sophie Hartmann hat die passende Gegenfrage auf die Nachfrage an ihren Preisen: „Sind Sie sich das nicht wert?“

Die Öffnungszeiten sind dienstags–freitags 9–18 Uhr, samstags 9–13 Uhr sowie nach Vereinbarung. (zgi)

www.sophiehartmann-friseure.de