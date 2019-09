Bunter Kirmesumzug zum Jubiläumsjahr in Udenhausen

Udenhausen – Wer 1000 Jahre alt wird, darf sich auch bei seiner Kirmes nicht Lumpen lassen: So veranstalteten die Udenhäuser zur ihrer jährlichen Traditionsveranstaltung dieses Mal einen großen Umzug quer durchs Dorf.

Gingen die ersten Minuten noch gut über die Bühne, so begann es schließlich am Sonntagmittag in Strömen zu regnen. Davon ließen sich die Akteure aber nicht die gute Laune verderben, zogen munter weiter vom Kleeweg über die Hauptstraße bis zum Festzelt. Fast 30 Wagen und Fußgruppen wirkten bei dem bunten Spektakel mit, welches von den 13 Kirmesburschen angeführt wurde. Während sich diese vielerorts noch traditionell kleiden, so kamen die Udenhäuser Kirmesmacher leuchtend in Neongelb und Tomatenrot daher.

Viel Mühe hatte sich der „Jägermeister-Club“ gegeben, der mit seinem Wagen an „Metschers“, einem einstigen Gasthaus in der Mittelstraße erinnerten. Wohl nur Udenhäuser Urgesteine konnten mit Zitaten wie „Knutschen kannt je in Joi“, die auf Plakaten an ihrem Gefährt zwischen Spezi und Currywurst hingen, etwas anfangen. Schön auch der örtliche Kleintierzuchtverein, der mit Miste und menschlichem Hahn an die oft trostlose Hühnerhaltung von heute erinnerte.

Die Schützen hatten nicht nur einen Schießstand gebaut, sondern gaben auch Schnäpse für die Zuschauer aus. Und wer Lust auf ein Würstchen hatte, bekam dies vom Ortsbeirat, der mit einem Grill unterwegs waren. Junge und alte Fußballer, Zumba-Frauen, Motorradfahrer mit dicken Maschinen, Feuerwehrleute, Musikzüge und Gäste aus Westuffeln und Obermeiser machten bei der lustigen Sause durch den Ort mit.