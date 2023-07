Unwetter-Schaden enorm: Landkreis Kassel muss 1,5 Millionen Euro für Gebäude aufbringen

Von: Daria Neu, Antje Thon

Kassel unter Wasser: Beim schweren Unwetter am 22. Juni wurden viele Straßen in Kassel überschwemmt. Unser Bild zeigt die Kreuzung Tischbeinstraße/Ecke Philosophenweg. © Privat

Das heftige Unwetter am 22. Juni hat enorme Schäden an den Liegenschaften der Kreisverwaltung des Landkreises Kassel hinterlassen.

Kreis Kassel – Das Unwetter in Stadt und Landkreis Kassel am 22. Juni 2023 hat Schäden an Gebäuden des Landkreises Kassel hinterlassen. Das teilte der Landkreis jetzt in seiner Bilanz mit. „Wir gehen von mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden an den kreiseigenen Gebäuden aus“, sagt Landrat Andreas Siebert. Darüber hinaus beliefen sich die Schäden an den Dienstfahrzeugen auf mindestens 100 000 Euro.

Betroffen seien 28 Schulstandorte, sechs Gemeinschaftsunterkünfte, das Kreishaus und zwei Außenstellen an der Oberzwehrener Straße und an der Kohlenstraße in Kassel, wo das Unwetter mit Hagel, Regen und starkem Wind besonders heftig gewütet hatte. Wie hoch die Kosten für die Instandsetzung der Gebäude unterm Strich tatsächlich ausfallen und wie viel die Gebäudeversicherung regulieren werde, bleibe abzuwarten, heißt es in der Bilanz.

Am schwersten getroffen wurde laut Angaben des Landkreises die Ahnatal-Schule in Vellmar. Dort waren die Kellerräume, zu denen unter anderem der Werkraum gehört, mit Wasser vollgelaufen. „Die Regenmassen kamen auch durch die Dächer des Schulgebäudes und der Sporthalle.“

Das Unwetter hat für zahlreiche Verwüstungen in Stadt und Landkreis Kassel gesorgt. Hier einige Eindrücke, wie die Region nach dem extremen Wetterereignis aussah. © privat

Nach derzeitigem Stand beliefen sich die Kosten für die Instandsetzung allein an dieser Schule auf mindestens 700 000 Euro. Die Ahnatal-Schule musste Ende Juni sogar für drei Tage geschlossen werden. Der Unterricht könne mittlerweile aber wieder problemlos stattfinden.

Unwetter-Schaden für Landkreis Kassel enorm: Einige Grundschulen im Kreis sind stark betroffen

Stark betroffen waren auch die Grundschulen in Vellmar, Bad Emstal und Naumburg sowie die Willi-Brandt-Schule in Oberzwehren. In Naumburg beispielsweise ist die Sporthalle immer noch gesperrt. Die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage erschweren die Trocknung der Räume und das Verlegen des Bodens.

Hagelschäden und überflutete Straßen in Stadt und Landkreis Kassel Bei dem starken Unwetter, das am 22. Juni über die Stadt und den Landkreis Kassel hereinbrach, sind zahlreiche Straßen überflutet worden. Vom Himmel fielen kieselsteingroße Hagelkörner. Der Hagelschlag zerstörte Fenster und zerbeulte Autos, wegen des Sturms knickten Bäume um. Auch Einkaufszentren und Keller standen unter Wasser. Über 800 Notrufe waren in den ersten beiden Stunden nach Beginn des Unwetters bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen.

Hohe Schäden gab es auch im Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum in Oberzwehren. Etwa 250 000 Euro fielen dort an. Mit weiteren 175 000 Euro werden die Schäden am Kreishaus in Kassel beziffert. „Es wird noch etliche Monate dauern, bis alle Spuren des Unwetters beseitigt sind“, sagt Landrat Andreas Siebert.

Ein großes Problem sei es derzeit, genügend Firmen für die anstehenden Arbeiten zu finden, erklärt Landkreissprecherin Alia Shuhaiber. Schließlich seien deren Kapazitäten aufgrund der massiven Unwetterschäden andernorts im Landkreis Kassel äußerst begrenzt. Die Instandsetzung der Schulen hat laut Landkreis allerdings Priorität. (Daria Neu/Antje Thon)

