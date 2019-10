Starkregen: Schlammlawine flutet Hümme - Ortsdurchfahrt wurde gesperrt

Am Dienstagabend zog ein Unwetter mit Blitz, Donner und Starkregen über Nordhessen. Besonders heftig traf es den Hofgeismarer Ortsteil Hümme.

In einem an Hümme angrenzenden Feld sammelte sich das Wasser und vermischte sich mit der Erde zu einer Schlammbrühe, die den Ortskern flutete. Besonders betroffen war die Ortsdurchfahrt. Mehrere Zentimeter stand der Schlamm auf der B 83 hoch, weshalb die Straße komplett gesperrt wurde.

Ein Durchkommen war wegen der Massen an Schlamm nicht mehr möglich. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz und versuchte die Straßen mit Schaufel, Wasser und einem Radlader wieder befahrbar zu machen.

Nicht die ersten Schlammmassen in Hümme in diesem Jahr

Jürgen Eckardt der sein Unternehmen direkt an der B 83 in Hümme hat, ist nun schon das fünfte Mal in diesem Jahr von den Schlammmassen betroffen. Ein Einlauf, der sich direkt vor seinem Grundstück befindet, läuft ständig voll und schafft die Wasser und Schlammmassen nicht. Er hat nach eigenen Angaben schon mehrfach die Straßenmeisterei um Hilfe gebeten, die aber nicht reagierte. "Ich musste jedes Mal 20 Angestellte abstellen, um die Schlammmassen abzuwehren", beschreibt er. Ein Zustand der für ihn schon aus Kostengründen nicht mehr tragbar sei.

Die Feuerwehr aus Hofgeismar und mehreren Ortsteilen war im Einsatz. Die Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt die Straßen wieder freizubekommen.

Einen ähnlichen Einsatz gab es erst Ende September in Liebenau: Starkregen hatte auch hier für eine Schlammlawine gesorgt, die den Ort im Landkreis Kassel flutete. Auch hier waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr die ganze Nacht im Einsatz, um den Schlammmassen Herr zu werden.