Vier Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Herstelle/Würgassen/Höxter. Gleich vier schwer verletzte Radfahrer forderten Unfälle am Freitag und Samstag im Raum Höxter.

Am Freitagnachmittag befuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Elektrofahrrad (Pedelec) die Weserbrücke zwischen Herstelle und Würgassen. Sie geriet mit dem Lenker an das Brückengeländer und stürzte gegen die Leitplanke, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Wie die Polizei Höxter betonte, trug die Frau bei dem Unfall einen Schutzhelm, was offenbar noch schwerere Verletzungen verhinderte.

Keine Schutzhelme trugen dagegen die Opfer von drei weiteren Unfällen. Sie erlitten zum Teil schwere Kopfverletzungen. Bei Nieheim verlor ein offenbar alkoholisierter 63-Jähriger beim Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Wenig später wollte ein alkoholisierter 47-jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Radweg einem Traktor ausweichen, verlor das Gleichgewicht, zog sich Schürfwunden und eine Platzwunde am Kopf zu und musste im Krankenhaus bleiben. Ebenfalls wegen Alkoholgenuss stürzte eine 51-jährige Radfahrerin und erlitt schwere Kopfverletzungen.

