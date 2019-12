Das Millionen-Geheimnis

Vernawahlshausen

+ © Harald F. Schmidt Folgen der Haschplätzchen: Die Tratschtanten Heidi von der Post (Anna-Lena Schneider) und Käthe (Elna Heymuth) sowie Putzkraft Ayse Übegün (Lilly Schulze) fangen an auszuflippen und zu tanzen. © Harald F. Schmidt

300 Zuschauer waren am ersten Weihnachtstag zum traditionellen Theaterspiel in die Schwülmetalhalle in Vernawahlshausen gekommen. Sie erlebten ein erfrischendes und amüsantes Stück mit Verwicklungen um das Gerücht von einem Sechs-Millionen-Lottogewinn.