Warburger verunglückt mit Quad

Ostheim. Schwer verletzt wurde ein junger Mann aus einem Warburger Ortsteil, als er am späten Samstagnachmittag mit seinem Quad in einem Waldgebiet bei Ostheim unterwegs war.

Der 24-Jährige fuhr mit seinem Geländefahrzeug gegen 17 Uhr auf einem Forstweg in der Ostheimer Hute. In einem Bereich, wo das Gefälle stark ist, kam er in einer Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Am Fahrzeug selbst entstand ein relativ geringer Schaden, dafür stürzte der junge Warburger so unglücklich, dass er mehrere schwere Brüche erlitt. Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 wurde er umgehend zur Weiterversorgung ins Kasseler Klinikum gebracht.

Mit dem Unfallopfer war noch ein Freund unterwegs, dieser blieb unversehrt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei Hofgeismar auf rund 1000 Euro ein.