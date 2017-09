Weißkopfseeadler aus Tierpark Sababurg verschwunden

Sababurg. Seit Sonntagabend ist aus dem Tierpark ein Weißkopfseeadler verschwunden. Das Tier mit dem Namen Baby war während der Nachmittagsschau sehr hoch emporgestiegen und dann nicht zurückgekehrt.

Jetzt hofft die Tierparkleitung, dass aufmerksame Menschen das Tier entdecken und umgehend den Tierpark informieren. Diesmal war der Adler Baby offenbar zu begeistert über den Wind und die gute Thermik, so dass er sich zu einem größeren Ausflug als sonst hinreißen ließ.

Während die Tiere üblicherweise nach solchen Expeditionen nach etwa 15 Minuten wieder zurück sind, und das mitunter wegen ihrer guten Sehkraft sehr plötzlich aus großer Höhe, blieb Baby am Sonntag aus. In der Regel seien die Tiere durch den langen intensiven Kontakt zum Falkner sowie die Futter-Belohnung auf den Standort der Greifvogelstation geprägt und würden zuverlässig zurückkehren. Allerdings war vor einigen Jahren schon einmal der zweite Weißkopfseeadler Joker entflogen und wurde nach geraumer Zeit in einer Wohnsiedlung in Hann. Münden auf einem Baum entdeckt. Der alarmierte Falkner fuhr sofort dorthin und das Tier kehrte beim ersten Zuruf schnurstracks auf dessen Arm zurück und beide hatten feuchte Augen, erinnert man sich. (tty)

Kontakt: Wer den Weißkopfseeadler sieht, sollte umgehend den Falkner Rainer Cremer unter 056 71/76 64 99-25 oder 0176/ 13 41 17 24 anrufen und das Tier möglichst nicht aus den Augen lassen, bis der Falkner eingetroffen ist.