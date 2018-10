Sparen macht keinen Sinn? Der Weltspartag beweist das Gegenteil

Generationen von Kindern wurde am Weltspartag der Wert des Geldes vermittelt. Braucht man ihn in Zeiten niedriger Zinsen überhaupt noch? Ja, sagen die Sparkassen - und viele Kinder.

Warum gibt es den Weltspartag eigentlich noch?

Das fragen sich so manche bei einem Blick aufs Sparbuch, das im Zentrum des Weltspartags steht, für das es aber kaum noch Zinsen gibt. Wer zur Jahrtausendwende sein Geld auf diese Weise mit vier Prozent anlegte, hatte es nach 18 Jahren verdoppelt. Heute dauert das bei 0,2 Prozent Zins 360 Jahre. Trotzdem freut sich der deutsche Sparkassenverband in Berlin vor dem Weltspartag, der Jahr für Jahr am 30. Oktober stattfindet: "Für die Sparkassen ist der Weltspartag ein Feiertag."

Ins Leben gerufen wurde der Weltspartag 1924 vom Internationalen Sparkassenkongress in Mailand. In Deutschland sollte mit ihm auch das Vertrauen in die neue Reichsmark gestärkt werden. Im Zentrum stand in allen teilnehmenden Ländern jedoch die Botschaft: "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not." Für Björn Grommek, Chef der Stadtsparkasse Grebenstein nördlich von Kassel, gilt das weiterhin: "Dieser Auftrag hat noch immer Sinn." Und er kommt bei Kindern offensichtlich nach wie vor an. Nicht nur voriges Jahr bildeten sich in Grebenstein lange Schlangen, als den Mädchen und Jungen mit auf den Weg gegeben wurde, den Wert des Geldes zu schätzen und dass man auch mit kleinen Beiträgen etwas ansparen kann.

Sollte der Weltspartag aber nicht besser Weltanlagetag heißen?

Das wäre sicher treffender. Denn mit Wertpapieren und anderen Produkten von Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken könnte man sein Geld zehn Jahre nach Beginn der Niedrigzinsphase in Europa schneller vermehren - auch wenn die Börsen gerade auf Talfahrt sind. Aber gerade im digitalen Zeitalter hat das Sparbuch laut Grommek einen großen Vorteil: "Es ist ein einfaches und verständliches Produkt für Kinder. Sie haben haptisch etwas in der Hand und lernen, mit Geld umzugehen." Die niedrigen Zinsen sind für ihn kein Dauerzustand. Der 43-Jährige ist sich sicher, dass "sich das irgendwann wieder drehen wird".

Ob das die Deutschen überzeugt? Von den 590,3 Milliarden Euro, die private Haushalte 2017 angelegt hatten, liegt die Hälfte auf Sparbüchern. Laut einer Umfrage der Commerzbank besitzen 45 Prozent ein Sparbuch, aber nicht mal ein Fünftel der Befragten sieht im Sparen noch einen Sinn. Trotzdem bewerten laut einer anderen Umfrage 63 Prozent der Deutschen ihre finanzielle Situation als gut oder sehr gut - so viel wie seit 2005 nicht mehr.

Was gibt es zum Weltspartag?

Diese Frage haben sich Generationen an Nachwuchssparern gestellt, die immer im Herbst ihr kleines und großes Geld zur Bank brachten. Sie kamen mit Luftballons, Comic-Heften, Spardosen und anderen Präsenten nach Hause. Dieses Jahr werden zahlreiche Mädchen und Jungen den Plüsch-Eisbären Mats in den Arm nehmen, mit dem viele Sparkassen junge Kunden anlocken. In Grebenstein werden die Geschenke noch streng geheim gehalten. "Das soll eine Überraschung sein", sagt Stadtsparkassen-Chef Grommek, der Jahr für Jahr vor dem Weltspartag die jüngeren Mütter unter den Kolleginnen fragt, was beim Nachwuchs gerade angesagt ist.

Kann man Münzen noch kostenlos abgeben?

Nicht bei allen Geldinstituten. Einige Häuser lassen sich das mittlerweile bezahlen. In Grebenstein kann man den Inhalt seines Sparschweins hingegen nicht nur am Weltspartag kostenlos abgeben. Wie viele Münzen die Deutschen zu Hause bunkern, weiß niemand. Es muss aber ganz schön viel sein. In keinem anderen Land ist das kleine Bargeld so beliebt wie hierzulande. Skandinavier bezahlen selbst beim Bäcker elektronisch und Engländer auch im Pub mit Karte. In den Niederlanden verzichtet man auf kleine Münzen, indem beim Einkauf auf fünf Cent gerundet wird. Der Grebensteiner Geldexperte Grommek glaubt nicht, dass es dazu sobald auch in Deutschland kommt: "Für die Deutschen bedeutet Bargeld Freiheit, weil der Datenschutzgedanke hier eine größere Rolle spielt." Das gilt auch 93 Jahre nach Erfindung des Weltspartags noch.